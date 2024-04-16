Мистический знак? Биржа в Копенгагене загорелась ровно через 5 лет после Нотр-Дама, это не единственное совпадение

Оба происшествия имеют несколько схожих моментов

Во вторник, 16 апреля, в Копенгагене загорелось здание старейшей в мире фондовой биржи Берсен. Стоит отметить, что в этот же день ровно 5 лет тому назад произошел масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери в столице Франции.

Тут можно отметить еще одно совпадение. Во время пожара в знаменитом Нотр-Даме обрушился шпиль. Сегодня же из-за пожара обрушился знаменитый 56-метровый шпиль копенгагенской биржи, сделанный в форме скрученных хвостов драконов. Шпиль здания также имел 3 короны в верхней части. Они символизировали королевства Дании, Норвегии и Швеции.

Собор Парижской Богоматери является одним из главных духовных символов Европы. В то же время 400-летняя Копенгагенская фондовая биржа является символом бизнеса.

Горящий шпиль биржи Берсен

Стоит отметить, что власти Копенгагена сравнили этот пожар с возгоранием Собора Парижской Богоматери в 2019 году. Действующий король Дании Фредерик X прокомментировал пожар.

"Важная часть нашего архитектурного наследия до сих пор горит. В течение поколений характерный шпиль дракона характеризовал Копенгаген как "город башен". До сих пор мы считали историческое здание прекрасным символом нашей столицы", — отметил монарх.

Здание биржи до пожара

Обстоятельства этих происшествий имеют еще одно сходство. Как и в случае с Нотр-Дамом, здание биржи в Копенгагене также находилось на реставрации.

Горящий шпиль Собора Парижской Богоматери

Борсен является одним из старейших зданий датской столицы. Оно было построено по заказу короля Кристиана IV в период с 1619 по 1640 год. Это сооружение расположено в центре города рядом с датским парламентом и дворцом Кристиансборг. До 1970-х оно было задействовано под фондовую биржу, а в настоящее время служит штаб-квартирой Торговой палаты Дании.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в начале сентября 2021 года в центре Киева произошел пожар в костеле Святого Николая, в результате которого полностью выгорел органный зал.