Китай использует войну в Украине в своих интересах: названы три главных плюса для КНР

Отсюда – и маневры китайского руководителя, его попытки балансировать между разными сторонами этой войны и вызванными ею проблемами

Чем слабее будет РФ, тем быстрее Китаю удастся реализовать свои исторические территориальные претензии. Это касается земель, которые когда-то унесла у него монархическая Российская империя.

Об этом в интервью "Телеграф" сказал Ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан — "Сцепить зубы и включить дипломатию: генерал дал совет, как Киеву обращаться с Пекином". Он говорит, что российско-украинская война дает Китаю ряд преференций.

"Во-первых, формирует имидж КНР как глобального лидера автократии", — говорит ветеран.

Второй плюс состоит в том, что это позволяет использовать РФ в своих торгово-экономических интересах (насыщает ее рынок своими товарами, дешево скупает ресурсы).

В-третьих, де-факто и де-юре закрепляет за собой территории на Дальнем Востоке и в Сибири, заселяя их китайцами и подводя под законодательство КНР, подчеркнул он.

"Чем слабее будет РФ, тем быстрее Китаю удастся реализовать свои исторические территориальные претензии по поводу земель, которые когда-то забрала у него монархическая Российская империя", — считает эксперт.

По его мнению, отсюда – и маневры китайского руководителя, его попытки балансировать между разными сторонами этой войны и вызванными ею проблемами.

"Несмотря на то, что это отлично понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, Китаю удается продолжать свою игру. И благодаря массивному использованию своих спецслужб, и благодаря привлечению китайской мафии ("Триада"), которая в такой автократической стране, как нынешняя КНР, поставлена на службу интересов этого государства и реализации идеологии местной Компартии. Это жесткое полицейское государство, где нет ни свободы слова, ни демократии, где преследуются элементы национальной идентичности (это и Синьцзян-Уйгурский автономный район, и тот же Тибет) — подчеркивает ветеран внешней разведки

Добавим, ранее "Телеграф" писал, что во время визита главы Китая Си Цзиньпина в Париж и встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном они обсудили участие Пекина в войне в Украине. Глава европейской страны приветствовал взятие КНР на себя обязательства удержаться от продажи России любого оружия.