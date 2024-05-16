Это неприемлемо: в США вновь открыто "наехали" на Китай из-за поддержки России

Позицию США разделяют другие цивилизованные страны Запада

В США считают неприемлемым тот факт, что китайские компании помогают российскому террористическому режиму вести войну в Украине. Взаимодействие Китая и РФ недопустимо в контексте войны россиян против украинцев.

Об этом сказала 15 мая спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя запланированную встречу российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. По ее словам, позицию США разделяют другие цивилизованные страны Запада.

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", – сказала она, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее "Телеграф" писал, что во время визита главы Китая Си Цзиньпина в Париж и встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили участие Пекина в войне на Украине. Глава европейской страны приветствовал взятие КНР на себя обязательства удержаться от продажи России любого оружия.

Отметим, что Китай в последнее время резко увеличил продажи российскому террористическому режиму технологий, которые можно использовать в военных целях. В частности, Китай продает террористам станки, микроэлектронику и другие технологии, которые россияне применяют для производства танков, самолетов, ракет и другого вооружения.

При этом Китай открыто лжет, что не оказывает военную поддержку России для войны против Украины. Также в Пекине опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.

Недавно Вашингтон пригрозил Пекину, что сочтет его ответственным за успехи России на войне в Украине. Причиной этого является углубление сотрудничества РФ и Китая. В ответ китайский режим заявил, что Поднебесная имеет право на "нормальное сотрудничество" со страной-агрессором, а Китай не воспримет обвинений и давления.