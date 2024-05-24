Должны сделать "немедленно": Международный суд ООН принял решение по Израилю и Сектору Газы

Гуманитарная ситуация катастрофическая

Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль прекратить военное наступление на город Рафах на юге Сектора Газа немедленно и охарактеризовал гуманитарную ситуацию там как "катастрофическую". Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 24 мая.

Кроме того, суд обязал Израиль обеспечить доступ следователей к Сектору Газа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что решение принято по срочному ходатайству Южно-Африканской Республики по предотвращению геноцида в Секторе Газа. В ходатайстве есть требование о прекращении Израилем военной операции в Секторе Газы, в частности в Рафахе.

"Государство Израиль должно немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в городе Рафах, которые могут ухудшить для палестинской группы в Газе условия жизни, а также привести к ее физическому уничтожению", — сказал глава суда в Гааге Наваф Салам.

Город Рафах на карте

По данным издания, суд также обязал Израиль открыть контрольно-пропускной пункт между Газой и Египтом с тем, чтобы предоставить возможность доставлять гуманитарную помощь. Израиль также должен отчитываться о прогрессе исполнения решения в течение месяца.

Отмечается, что решение было принято коллегией судей из 15 стран мира, против которых выступили только судьи из Уганды и Израиля.

Иностранное издание подчеркнуло, что Международный суд является высшим органом ООН по рассмотрению споров между государствами. Его решение окончательно и обязательно для выполнения, однако в прошлом эти решения часто игнорировались. Дело в том, что у суда в Гааге нет принудительных полномочий.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден решительно выступил в защиту Израиля. И заявил, что израильские войска не осуществляют геноцид в своей военной кампании против боевиков ХАМАС в Секторе Газы.