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Не покупайте химические красители: чем покрасить пасхальные яйца

Автор
Виктория Козар
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Натуральные красители для окрашивания яиц
Натуральные красители для окрашивания яиц. Фото Freepik

Существуют простые способы получить яркие пасхальные яйца

Совсем скоро наступит праздник Пасхи – день, в который отмечают Воскресение Иисуса Христа из мертвых. Верующие тщательно к нему готовятся: украшают корзины, красят яйца и пекут куличи. Актуальным вопросом каждый год остается как окрасить яйца без химии.

Идеальным вариантом для окрашивания яиц станут натуральные красители. Они недорого стоят, поэтому можно сделать бюджетные и красивые пасхальные яйца, которые станут удачным дополнением пасхальной корзины. "Телеграф" поделится несколькими интересными идеями, в чем варить яйца, чтобы получить насыщенные и яркие цвета.

Как покрасить яйца без химии

Свекла

Овощ нужно почистить и потереть на терке. После этого заливаем 1 литром воды и варим 15-20 минут. Параллельно варим яйца и оставляем на охлаждение. Тогда свеклу нужно процедить, а яйца положить в отвар. Так вы получите пасхальные яйца розового цвета, а если хотите более насыщенного – держите дольше. Тогда сушим на бумажном полотенце.

Розовые пасхальные яйца
Розовые пасхальные яйца, фото из сети

Шпинат или крапива

Берем полкилограмма шпината и заливаем 1 литром воды. Ставим на огонь и наблюдаем, когда вода станет зеленоватой. Тогда вносим 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовых ложки уксуса. Процеживаем шпинат, а яйца кладем в отвар. Чем насыщеннее цвет вы хотите получить, тем дольше их нужно держать в воде.

Зеленые пасхальные яйца
Зеленые пасхальные яйца, фото из сети

Шпинат можно заменить сухой крапивой, приобретенной в аптеке. Впрочем, тогда яйца нужно оставить в отваре на всю ночь.

Красное вино

Налейте в емкость вино и воду в равных пропорциях. Тогда внесите 3 столовых ложки уксуса и 1 столовую ложку соли. Варим яйца и ставим их в раствор на несколько часов. Если использовать этот способ, то получите темно-синие яйца с фиолетовым переливом.

Темно-синие яйца
Темно-синие яйца, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво задекорировать пасхальные куличи. Собрали для вас оригинальные идеи.

Теги:
#Яйца #Окрашивание #Великдень