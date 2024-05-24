Мають зробити "негайно": Міжнародний суд ООН ухвалив рішення щодо Ізраїлю та Сектору Гази

Гуманітарна ситуація катастрофічна

Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав Ізраїль припинити військовий наступ на місто Рафах на півдні Сектора Гази негайно та схарактеризував гуманітарну ситуацію там як "катастрофічну". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у п'ятницю, 24 травня,

Окрім цього, суд зобовʼязав Ізраїль забезпечити доступ слідчих до Сектора Гази. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що рішення ухвалено за терміновим клопотанням Південно-Африканської Республіки щодо запобігання геноциду у Секторі Гази. У клопотанні наявна вимога про припинення Ізраїлем військової операції у Секторі Гази, зокрема у Рафаху.

"Держава Ізраїль повинна негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в місті Рафах, які можуть погіршити для палестинської групи в Газі умови життя, а також призвести до її фізичного знищення" — сказав глава суду в Гаазі Наваф Салам.

Місто Рафах на мапі

За даними видання, суд також зобов’язав Ізраїль відкрити контрольно-пропускний пункт між Газою та Єгиптом, аби надати можливість доставляти гуманітарну допомогу. Ізраїль також повинен звітувати про прогрес виконання рішення протягом місяця.

Зазначається, що рішення було ухвалено колегією суддів з 15 країн світу, проти виступили лише судді з Уганди та Ізраїлю.

Іноземне видання наголосило, що Міжнародний суд є найвищим органом ООН для розгляду суперечок між державами. Його рішення є остаточним та обов'язковим для виконання, проте в минулому ці рішення часто ігнорувалися. Річ у тім, що суд в Гаазі не має примусових повноважень.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден рішуче виступив на захист Ізраїлю. Та заявив, що ізраїльські війська не здійснюють геноцид у своїй військовій кампанії проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.