"Геноцида нет": Байден поддержал Израиль в войне с Сектором Газа

Поддержка США безопасности израильтян является "железной"

Президент США Джо Байден решительно выступил в защиту Израиля. И заявил, что израильские войска не осуществляют геноцид в своей военной кампании против боевиков ХАМАС в Секторе Газы.

Он отверг критику со стороны пропалестинских протестующих. Об этом сообщает издание Reuters.

"То, что происходит в Газе, не является геноцидом. Мы отвергаем это. Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать (лидера ХАМАСа Яхью) Синвара и остальных мясников ХАМАСа. Мы хотим, чтобы Хамас был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", — говорит Байден.

Байден на многих своих мероприятиях по всей стране сталкивался с протестами со стороны пропалестинских сторонников, называвших его "Джо геноцидом" за непреклонную поддержку Израиля.

Президент США на мероприятии, посвященном Луне еврейского наследия Америки в Белом доме в своем выступлении подчеркнул, что считает Израиль жертвой нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября, в результате которого погибли 1200 человек и были захвачены сотни заложников.

Он сказал, что поддержка США безопасности израильтян является "железной".

Переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик в попытках освободить больных, пожилых и раненых заложников, которых до сих пор удерживают боевики, но Байден пообещал не оставлять попыток добиться их освобождения: "Мы вернем их домой, мы вернем их домой, .

Американский лидер также призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газы, о чем он повторил в своей вступительной речи в колледже Морхаус в воскресенье.

Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда (МКС) в Гааге Карим Хан подал ходатайство о выдаче арестов для лидеров Израиля и ХАМАС. Они касаются израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров террористической группировки – Мухаммеда ад-Дейфа, Яхьи Синвара, Исмаила Хания.

В свою очередь, Байден он отверг заявление прокурора Международного уголовного суда о том, что он пригласил ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и начальника его штаба обороны в связи с военными преступлениями.

В последние месяцы Байден столкнулся с растущим политическим давлением со стороны собственной партии из-за его отношения к конфликту в Секторе Газы, поскольку, по данным Министерства здравоохранения Газы, количество погибших палестинцев превысило 35 000 человек, а израильская осада создала ужасные гуманитарные на этой территории.

Ранее "Телеграф" писал, что израильские военные во время операции в Секторе Газа обнаружили тело похищенной и убитой немецкой туристки Шани Лук после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Останки уже прошли процедуру опознания.