В США пригрозили суду в Гааге санкциями за ордер на арест Нетаньяху: что известно

Спикер Палаты представителей подчеркнул, что Израиль ведет справедливую войну

В США осудили ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Если это решение примут, то Конгресс будет готов ввести санкции против суда.

Такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Об этом пишет Politico.

"Израиль ведет справедливую войну за выживание, а МУС пытается приравнять израильских чиновников к злым террористам, устроившим резню 7 октября. В отсутствие руководства со стороны Белого дома, Конгресс рассматривает все варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС и обеспечить, чтобы его руководство столкнулось последствиями, если они будут так действовать", ― сказал Джонсон.

Несколько сенаторов публично поддержали эту идею. Линдси Грэм пообещал поработать с коллегами насчет разработки эффективных санкций против МУС.

Сенатор Том Коттон назвал ходатайство Карима Хана "политически мотивированными и антисемитскими обвинениями". Республиканец также добавил, что у суда нет юрисдикции в Израиле.

Отметим, что юрисдикция МУС не распространяется на Израиль и США. Это связано с тем, что страны не ратифицировали Римский статут.

Напомним, прокурор МУС Карим Хан 20 мая подал ходатайство о выдаче ордеров на арест пяти человек. Среди них премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, израильский министр обороны Йоав Галант и еще три лидера террористической группировки ХАМАС. Их обвиняют в преступлениях против гражданских.

Ранее "Телеграф" писал, как Нетаньяху отреагировал на ходатайство прокурора МУС. Он возмутился из-за этого решения.