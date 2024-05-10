ООН приняла резолюцию о будущем Палестины: как проголосовала Украина

143 страны проголосовали "за"

В пятницу, 10 мая, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации. Она призывает Совбез одобрительно пересмотреть просьбу страны стать 194-м членом организации.

Об этом сообщает пресс-служба ООН. Отмечается, что чрезвычайная сессия была собрана из-за ситуации в Секторе Газа.

Резолюция была принята большинством голосов, в частности, "за" — 143 страны, "против" — 9 и воздержалось 25, в их числе и Украина. Теперь права Палестины во всемирном органе как государства-наблюдателя увеличиваются.

Заметим, что Генассамблея не может предоставить ей полноправное членство, однако принятая резолюция дает палестинцам дополнительные права и привилегии с 10 сентября 2024 года. В то же время Палестина не будет иметь права голоса в органе и права выдвигать свою кандидатуру в ООН, Совет безопасности и Экономический и социальный совет ООН.

Какие права получила Палестина?

быть размещенной среди государств-членов;

делать заявления от имени группы;

представлять предложения и поправки;

выступать соавтором предложений и поправок, в частности, от имени группы;

предлагать вопросы для включения в предыдущую повестку очередной или специальной сессии, а также право требовать включения дополнительных вопросов в повестку дня очередной или специальной сессии;

право членов делегации государства Палестина избираться должностными лицами на пленарных заседаниях и главных комитетах Генассамблеи;

полное и эффективное участие в конференциях ООН и международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генассамблеи или, в соответствующих случаях, под эгидой других органов Организации Объединенных Наций.

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