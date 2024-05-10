Несмотря на предостережения Штатов: Израиль нанес авиаудару по Рафаху, есть жертвы, — СМИ

Израильские военные утверждают, что боевики прячутся среди мирных жителей

Армия Израиля обстреляла один из районов города Рафах на юге Сектора Газа, куда ЦАХАЛ вошел 7 мая. В результате атаки погиб командир подразделения боевиков ХАМАСа.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что вечером в четверг, 9 мая, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что последний раунд переговоров в Каире о прекращении боевых действий в Газе завершился, и Израиль продолжит свою операцию в Рафахе и других частях Сектора Газа, как и планировалось.

По данным Reuters, в результате израильского авиаудара по двум домам в районе Сабра в Рафахе погибли по меньшей мере 12 человек. Отмечается, что среди них были женщины и дети.

Также сообщается, что среди погибших был старший командир боевиков "Бригады Аль-Моджахедив" и его семья. Кроме того, говорится, что погибла семья другого лидера группы. По данным Израиля, боевики ХАМАС прячутся в Рафахе, население которого увеличилось сотнями тысяч жителей Газы, искавших убежища от бомбардировок.

Ранее президент США Джо Байден пообещал не оказывать военную помощь Израилю, если его войска совершат масштабное вторжение в Рафах. По его словам, американские бомбы, предоставленные Израилю, привели к гибели гражданских жителей Газы во время семимесячного наступления, направленного на ликвидацию ХАМАС.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не будет копировать обещание Белого дома прекратить экспорт некоторых видов вооружений в Израиль, если полное вторжение в Рафах продолжится. По его словам, существует "очень принципиальная разница" между поставками оружия из США и Великобритании, где правительство предоставляет индивидуальные лицензии компаниям, желающим экспортировать оружие за границу.

Какое значение имеет Рафах

Рафах – город в южной части Сектора Газа на границе с Египтом. Израиль называет его "последней твердыней" ХАМАСа. Город населен более миллионом гражданских жителей, в основном — беженцев из северной и центральной частей Газы, покинувших свои дома во время операции ЦАХАЛа в течение прошлых месяцев.

Город Рафах на карте

Рафах отделяет сектор Газа от Египта. Это единственный КПП, через который можно покинуть анклав, не заходя на территорию Израиля. Большое количество гражданских и вызывает беспокойство в США и некоторых других странах, ведь они опасаются, что возможное наступление Израиля повлечет за собой большое количество жертв среди мирного населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьера Израиля хотят судить в Гааге. Под угрозой еще несколько должностных лиц.