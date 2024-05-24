В Грузии новый многотысячный протест из-за скандального закона об "иноагентах" (впечатляющие видео)

Митинг один из самых массовых за все время

На улицах Тбилиси, столицы Грузии, сегодня, 24 мая, собралось множество людей. Граждане вышли на протест против уже принятого закона "О прозрачности иностранного влияния", который едва ли не полностью копирует аналогичный закон в РФ.

Об этом сообщает издание News Georgia в своем Telegram. Кроме того, митингующие выкладывают множество фото и видео в своих социальных сетях, в частности в X (Twitter).

"Сегодня участники также выражают протест в связи с жестокими действиями полиции и спецназа во время разгона предыдущих акций протеста и выражают солидарность с задержанными и пострадавшими демонстрантами. К маршу присоединились правозащитные организации, студенты, коалиция учителей", — говорится в сообщении.

"Заметно увеличилось количество флагов США после сегодняшнего заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в отношении Грузии — о введении визовых санкций для госчиновников, как лиц, виновных в подрыве демократии и подавлении гражданского общества", — пишет издание.

Участники акции также публикуют свои видеозаписи в социальных сетях.

Судя по количеству людей, этот протест стал самым массовым с 14 мая, когда митингующие собирались на митинг на фоне принятия скандального закона.

Среди флагов на митинге против пророссийского закона виден и украинский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Грузии, под крики протестующих, приняли скандальный закон об "иноагентах". За соответствующий законопроект проголосовали 84 депутата. Против – 30 парламентариев. Позже стало известно о том, что президент Грузии наложила вето на скандальный закон об "иноагентах". Однако парламент может обойти вето.