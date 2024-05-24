У Грузії новий багатотисячний протест через скандальний закон про "іноагентів" (вражаючі відео)

Мітинг один із наймасовіших

На вулицях Тбілісі, столиці Грузії, сьогодні, 24 травня, зібралася величезна кількість людей. Громадяни вийшли на протест проти вже ухваленого закону "Про прозорість іноземного впливу", який чи не повністю копіює аналогічний закон у РФ.

Про це повідомляє видання NewsGeorgia у своєму Telegram. Крім того, учасники мітингу викладають безліч фото та відео у своїх соціальних мережах, зокрема у X (Twitter).

"Сьогодні учасники також висловлюють протест у зв'язку з жорстокими діями поліції та спецназу під час розгону попередніх акцій протесту та висловлюють солідарність із затриманими та постраждалими демонстрантами. До маршу приєдналися правозахисні організації, студенти, коаліція вчителів", — йдеться у повідомленні.

"Помітно побільшало прапорів США після сьогоднішньої заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо Грузії — про запровадження візових санкцій для держчиновників, як осіб, винних у підриві демократії та придушенні громадянського суспільства", — пише видання.

Учасники акції також публікують свої відео у соціальних мережах.

Судячи з кількості людей, цей протест став найбільш масовим з 14 травня, коли мітингувальники збиралися на протест на тлі ухвалення скандального закону.

Серед прапорів на мітингу проти проросійського закону видно й український стяг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Грузії, під крики протестувальників, ухвалили скандальний закон про "іноагентів". За відповідний законопроєкт проголосували 84 депутати. Проти – 30 парламентаріїв. Пізніше стало відомо про те, що президентка Грузії наклала вето на скандальний закон про "іноагентів". Проте, парламент може обійти вето.