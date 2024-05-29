Победа Трампа приведет к катастрофе Украины, — американский политолог о фашизме, Путине и проблемах Байдена

По словам ученого, американцы-фашисты поддерживают Трампа

Американский философ и политолог Джейсон Стэнли много внимания уделяет изучению пропаганды, геноцида и авторитаризма. Однако сейчас его внимание привлекло изучение источников и мотивов фашизма — идеологии, которая стала разрушительной для Европы в XX веке.

О фашизме он часто говорит с украинцами, ежедневно ощущающими его последствия в новой форме. Стэнли открыто называет Путина и его окружение фашистами. Но также утверждает, что Россия — не единственная в этой идеологии. И даже кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет некоторую приверженность к фашизму.

В рамках визита Стэнли в Украину, организованного Kyiv School of Economics , "Телеграф" эксклюзивно пообщался с политологом о будущем мира, о современных политиках-фашистах и последствиях возможного прихода Трампа в Белый дом.

Чувствует себя частью украинского самопонимания

— Вы уже не впервые в Украине, поэтому могли больше узнать о нашей политической и культурной жизни. Россия постоянно продвигает в мире нарратив о том, что украинцы – это нацисты и фашисты. Верили ли вы в это перед тем, как посетить Украину? Изменилось ли ваше мнение сейчас?

— Впервые в Украину я попал в 2017 году. К тому времени ваша страна была не особенно известна в США. Тогда только мои друзья, историки Тим Снайдер и Марси Шор, знали, что такое Украина. А теперь знают все в мире.

Я неожиданно получил приглашение приехать сюда. Провел здесь две недели. Потом приехал прошлым летом и провел здесь еще две недели. И сейчас я провожу здесь восемь дней. Украинское самопонимание за все это время изменилось. В 2017 году оно было очень "майдановским".

Сейчас я чувствую себя частью украинского самопонимания. Очень интересно и вдохновляюще наблюдать, как украинцы формируют собственное понимание того, что такое украинство в настоящее время. Потому что, например, Дональд Трамп пытается изменить то, что означает быть американцем.

Украинцы пытаются определить, что означает быть украинцами. И потому, знаете ли, говорить, что украинцы – фашисты, абсурдно. Украинцы могли решить быть фашистами в 2017 году. Но этого не случилось. Знаете, всегда есть граждане, настроенные против мигрантов. Это явление есть в каждой стране. Но Украина, насколько я вижу, с годами стала более толерантной. Потому я думаю, что украинцы находятся в историческом моменте.

— Мы понимаем, что Путин и его команда — фашисты. Для вас это тоже не великая тайна. Но, по-вашему, почему мир боится официально признать этот факт?

— Китай совершает геноцид. Почему мир официально не признает этот факт?

Посмотрите на Индию. Премьер-министр Моди – антимусульманин. Он действительно угрожает мусульманам Индии. Индусский национализм, управляющий страной, является индуистским фашизмом. Но, несмотря на это, Джо Байден общается с ним. Итак, добро пожаловать в реальную жизнь.

— Но Россия начала большую войну против Украины. И я думаю, что нетрудно сказать, что Россия — это фашистское государство.

— Позвольте мне привести другой пример. Были ли США во время войны в Ираке фашистским государством? Мы убили много иракцев — 151 тысяча жертв насильственной смерти, что вызвано вторжением США с 2003 по 2006 год. Более миллиона избыточных смертей к 2007 году.

На Западе много лицемерия, не правда ли? Почему люди не говорят, что Израиль фашистский? Премьер-министр Израиля Нетаньяху – фашист. Я имею в виду, что он совершает геноцид. Он пытался изменить конституцию, чтобы суды имели меньше власти. Он расправляется с инакомыслием.

Байден не может назвать Моди фашистом, потому что ему нужна Индия на его стороне. Но Индия под руководством Моди больше идентифицирует себя с Россией и Китаем.

Я считаю, что война России против Украины является ярким примером борьбы плохого парня против хорошего человека. Очевидно, что Россия ужасна. И очевидно, что Украина — свободное общество. Следовательно, это борьба между фашизмом и свободным обществом. Но имеет ли это значение для мира – другой вопрос. Для меня это действительно важно.

Трамп не любит демократию

— Если Россия победит в войне против Украины, добьется своих целей, что будет с миром потом?

— Могут произойти несколько вещей. Китай может вторгнуться в Тайвань. Я считаю, что это главный вопрос реальной политики, о которой думают люди в Вашингтоне. Если Белый дом поможет Украине, тогда Китай увидит, что вторжение в Тайвань дорого ему обойдется.

И в целом у авторитарных стран будет больше власти. Но есть вероятность, что ничего не изменится, поскольку Соединенные Штаты поддерживают авторитарные страны. Они поддерживают геноцид, как в Газе.

— Это может привести к Третьей мировой войне?

— Это может произойти в любом случае. Например, из-за конфликта Израиля и Газы.

— Вы критиковали Дональда Трампа за его лозунг "America First", потому что он имеет фашистскую основу. Считаете ли вы, что Трамп поддерживает эту идеологию?

— Вы знаете много конкурсов красоты в мире, таких как "Мисс Вселенная"? Трамп управлял им. Он был первым человеком, принявшим трансгендерных женщин в свой контекст красоты. И в то же время он сказал: ну, смешно не делать этого. Он также заявил, что трансгендерные женщины собираются соревноваться на Олимпиаде. А это вообще противоречит фашистской идеологии.

Итак, во что на самом деле верит Трамп? Он верит в то, что принесет ему власть. Я имею в виду, что он убил бы собственную мать. Он сказал бы, что мы сейчас ненавидим матерей. Знаете, мамы ужасающие. Мы собираемся избавиться от их всех.

К тому же фашисты поддерживают Трампа.

— В США?

– Да, все они.

— Приведет ли его победа на президентских выборах к катастрофе?

— Да. Для Украины.

Трамп не любит демократию. Ему нравятся сильные ребята-мачо. Ему важна лояльность к нему, и больше ничего. Вы знаете характер Трампа. Мы тоже. Он похож на восточноевропейского автократа 1990-х. Очевидно, что ему нравится Путин, и он хочет полностью разрушить демократический порядок в Соединенных Штатах, как Путин сделал это в России.

— Как насчет Байдена?

— Я считаю, что Байден до сих пор был хорошим президентом, но у него нет харизмы.

Он был хорош для Украины? Да, он сделал все, что мог. Выиграет ли он на выборах? Сейчас есть сомнения.