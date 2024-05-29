Перемога Трампа призведе до катастрофи України, — американський політолог про фашизм, Путіна та проблеми Байдена

За словами науковця, американці-фашисти підтримують Трампа

Американський філософ та політолог Джейсон Стенлі багато уваги приділяє вивченню пропаганди, геноциду й авторитаризму. Однак зараз його увагу захопило вивчення джерел і мотивів фашизму — ідеології, яка стала руйнівною для Європи у XX ст.

Про фашизм він часто говорить з українцями, які щодня на собі відчувають його наслідки у новій формі. Стенлі відкрито називає Путіна та його оточення фашистами. Але також стверджує, що Росія — не єдина в цій ідеології. І навіть кандидат в президенти США Дональд Трамп має деяку прихильність до фашизму.

У рамках візиту Стенлі до України, організованого Kyiv School of Economics , "Телеграф" ексклюзивно поспілкувався з політологом про майбутнє світу, про сучасних політиків-фашистів та наслідки можливого приходу Трампа у Білий дім.

Почувається частиною українського саморозуміння

— Ви вже не вперше в Україні, тому мали змогу більше дізнатися про наше політичне та культурне життя. Росія постійно просуває у світі наратив про те, що українці – це нацисти та фашисти. Чи вірили ви в це перед тим, як відвідати Україну? Чи змінилась ваша думка зараз?

— Вперше в Україну я потрапив 2017 року. До того часу ваша країна не особливо була відома у США. Тоді тільки мої друзі, історики Тім Снайдер і Марсі Шор, знали, що таке Україна. А тепер знають усі в світі.

Я несподівано отримав запрошення приїхати сюди. Провів тут два тижні. Потім приїхав минулого літа і провів тут ще два тижні. І зараз я проводжу тут вісім днів. Українське саморозуміння за весь цей час змінилося. 2017 року воно було дуже "майданівським".

Зараз я почуваюся частиною українського саморозуміння. Дуже цікаво і надихаюче спостерігати, як українці формують власне розуміння того, що таке українство на цей час. Бо, наприклад, Дональд Трамп намагається змінити те, що означає бути американцем.

Українці намагаються визначити, що означає бути українцями. І тому, знаєте, казати, що українці – фашисти, абсурдно. Українці могли вирішити бути фашистами 2017 року. Та цього не сталося. Знаєте, завжди є громадяни, налаштовані проти мігрантів. Це явище є у кожній країні. Але Україна, наскільки я бачу, з роками стала більш толерантною. Тому я думаю, що українці перебувають в історичному моменті.

— Ми розуміємо, що Путін і його команда — фашисти. Для вас це теж не є великою таємницею. Але, на вашу думку, чому світ боїться офіційно визнати цей факт?

— Китай здійснює геноцид. Чому світ офіційно не визнає цей факт?

Подивіться на Індію. Прем’єр-міністр Моді – антимусульманин. Він дійсно погрожує мусульманам Індії. Індуський націоналізм, який керує країною, є індуїстським фашизмом. Але, попри це, Джо Байден комунікує з ним. Отже, ласкаво просимо до реального життя.

— Але Росія почала велику війну проти України. І я думаю, що неважко сказати, що Росія — це фашистська держава.

— Дозвольте мені навести інший приклад. Чи були США під час війни в Іраку фашистською державою? Ми вбили багато іракців — 151 тисяча жертв насильницької смерті, що спричинено вторгненням США з 2003 по 2006 рік. Понад мільйон надлишкових смертей до 2007 року.

На Заході багато лицемірства, чи не так? Чому люди не кажуть, що Ізраїль фашистський? Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху — фашист. Я маю на увазі, що він здійснює геноцид. Він намагався змінити Конституцію, щоб суди мали менше влади. Він розправляється з інакомисленням.

Байден не може назвати Моді фашистом, тому що йому потрібна Індія на його боці. Але Індія під керівництвом Моді більше ідентифікує себе з Росією та Китаєм.

Я вважаю, що війна Росії проти України є найяскравішим прикладом боротьби поганого хлопця проти хорошої людини. Очевидно, що Росія жахлива. І очевидно, що Україна є вільним суспільством. Отже, це боротьба між фашизмом і вільним суспільством. Але чи має це значення для світу – інше питання. Для мене це дійсно важливо.

Трамп не любить демократію

— Якщо Росія переможе у війні проти України, досягне своїх цілей, що буде зі світом потім?

— Можуть статися кілька речей. Китай може вдертися у Тайвань. Я вважаю, що це головне питання реальної політики, про яку думають люди у Вашингтоні. Якщо ж Білий дім допоможе Україні, тоді Китай побачить, що вторгнення у Тайвань дорого йому обійдеться.

І в цілому авторитарні країни матимуть більше влади. Але також є ймовірність, що нічого не зміниться, оскільки Сполучені Штати підтримують авторитарні країни. Вони підтримують геноцид, як у Газі.

— Це може призвести до Третьої світової війни?

— Це може статися в будь-якому разі. Наприклад, через конфлікт Ізраїля та Гази.

— Ви критикували Дональда Трампа за його гасло "America First", бо воно має фашистське підґрунтя. Чи вважаєте ви, що він також підтримує цю ідеологію?

— Ви знаєте багато конкурсів краси у світі, як-от "Міс Всесвіт"? Трамп керував ним. Він був першою людиною, яка прийняла трансгендерних жінок у свій контекст краси. І водночас він сказав: ну, це смішно не робити цього. Він також заявив, що трансгендерні жінки збираються змагатися на Олімпіаді. А це взагалі суперечить фашистській ідеології.

Отже, у що насправді вірить Трамп? Він вірить у те, що принесе йому владу. Я маю на увазі, що він убив би власну матір. Він сказав би, що ми зараз ненавидимо матерів. Знаєте, мами жахливі. Ми збираємося позбутися їх усіх.

До того ж фашисти підтримують Трампа.

— У США?

— Так, усі вони.

— Чи призведе його перемога на президентських виборах до катастрофи?

— Так. Для України.

Трамп не любить демократію. Йому подобаються сильні хлопці-мачо. Йому важлива лояльність до нього і більше нічого. Ви знаєте характер Трампа. Ми теж. Він схожий на східноєвропейського автократа 1990-х. Очевидно, що йому подобається Путін, і він хоче повністю зруйнувати демократичний порядок у Сполучених Штатах, як Путін зробив це в Росії.

— Як щодо Байдена?

— Я вважаю, що Байден досі був хорошим президентом, але в нього нема харизми.

Він був хорошим для України? Так, він зробив усе, що міг. Чи виграє він на виборах? Зараз є сумніви.