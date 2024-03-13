Признает превосходство Путина, но... Психолог объяснила, почему Трамп отвернется от кремлевского диктатора

Начало своей каденции Трамп может посвятить мести

Особые отношения экспрезидента США Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина до сих пор вызывают у многих вопрос. Ведь украинцы не до конца понимают, почему именно возможный новый глава штатов так держится за Кремль.

В интервью "Телеграфу" вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина объяснила их связь. Она отметила, что Трамп демонстрирует определенную подчиненность Путину. Но по каким именно причинам — психологическим или другим (например, наличие компромата на него у россиян) — неизвестно.

По ее словам, Трамп часто демонстрировал не просто готовность общаться с Путиным, не просто симпатизировал его лидерскому стилю, но готовность идти на уступки.

"Он будто признает превосходство Путина над собой, что для такой личности, как Трамп, является серьезной демонстрацией подчиненности", — подчеркнула Чунихина.

По ее словам, президентство Трампа может быть опасно для Украины и его следует побаиваться. Однако нашу страну может уберечь непоследовательность республиканца в своих политических намерениях и предпочтениях.

"Его политическая линия колеблется вместе с психологическим состоянием и настройками его компаса представлений об успехе. Если дела у Путина пойдут не очень хорошо и Трамп почувствует хоть намек на то, что Путин ассоциируется с провалом, он не медля, отвернется от него, изменит свою позицию, скажет, что Путин ненадежный лидер и должен быть наказан", — отметила психолог.

Кроме этого, по мнению Чунихиной, можно надеяться и на то, что национальные интересы США все же означают для Трампа несравнимо больше, чем все возможные политические войны.

"Впрочем, по всей вероятности, начало своей каденции Трамп все же посвятит мести всем, кто раньше нанес ему вред, оскорбил или перешел дорогу. К сожалению, имя Владимира Зеленского, скорее всего, присутствует в этом "списке врагов"", — добавила психолог.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Трамп может отвлечься от Путина, но для Зеленского тоже не очень хорошие новости: прогноз от политического психолога.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден и Трамп обеспечили себе участие в президентских выборах.