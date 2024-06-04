Израиль в огне: на севере страны масштабные пожары из-за обстрелов "Хезболлы" (видео)

Пожарные и самооборона северных населенных пунктов тушат пламя

В Израиле на севере тяжелая ситуация из-за многочисленных пожаров, возникших после массовых обстрелов приграничных территорий со стороны проиранской террористической группировки "Хезболла". Террористы намеренно обстреливают пожароопасные территории, чтобы вызвать пламя.

Об этом сообщил израильский военный эксперт Игаль Левин. Также он опубликовал фото и видео с мест борьбы с пожарами на севере Израиля.

"На севере Израиля тяжелая ситуация. Множество пожаров и очагов возгорания вследствие обстрелов со стороны "Хезболлы" из Ливана. Работают израильские пожарные расчеты. Во многих населенных пунктах, рядом с которыми бушует пожар, члены отрядов самообороны также приступили к тушению и ликвидации очагов возгорания. Это будет сложная ночь. Сил пожарным и спасателям", – написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал о том, что решение Международного уголовного суда по Израилю и операции в Рафахе являются "обязательными для исполнения". Такое заявление генсек сделал 25 мая.

После авиаудара, в котором погибли не менее 50 человек, Евросоюз решил пересмотреть отношения с Израилем. Министры иностранных дел Европейского союза собирались в Брюсселе, когда израильская армия подвергла обстрелам районы сектора Газа, где находились семьи. Накануне Международный суд принял решение о том, что Израиль должен немедленно остановить военное наступление в Рафасе.

К этим призывам присоединились Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Несколько ранее Международный суд ООН призвал Израиль прекратить наступление на Рафах в Газе.