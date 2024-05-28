Операция Израиля в Рафахе: Евросоюз впервые обсудил возможные санкции против еврейского государства

Поводом к санкциям может стать военная операция Израиля в городе Рафах

Министры иностранных дел стран Европейского Союза 27 мая впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля. Основная причина – то, что Израиль продолжает проводить операцию в палестинском городе Рафах, а также якобы не соблюдает международное гуманитарное право.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на заявление, которое сделал министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин. Он отметил, что на заседании глав МИД был четкий консенсус по поводу поддержки международных гуманитарных правовых институтов.

"Впервые на заседании ЕС я видел по-настоящему серьезную дискуссию по поводу санкций и о том, "что было бы"… по поводу временных распоряжений Международного суда – с очень четкими взглядами, что Израиль должен придерживаться этих временных распоряжений по открытию пограничного перехода с Рафахом и прекращения своих военных операций в Рафахе", – отметил он.

На заседании предложили созвать Совет ЕС-Израиль. Там хотят выразить Израилю свою обеспокоенность и потребовать прекращения операции в Рафахе. В самом Израиле в это время сказали, что комментировать заявления Мартина не будут. Однако сейчас Генеральный штаб ЦАХАЛ ведет расследование обстоятельств гибели гражданских в Рафахе после недавнего авиаудара по боевикам ХАМАС.

Напомним, что израильские войска продолжают военные операции против террористов из палестинской группировки ХАМАС на юге Сектора Газа. При этом Израиль демонстративно игнорирует решение Международного уголовного суда (МКС), который отдал приказ Израилю срочно прекратить операцию в городе Рафах для сохранения гражданского населения.

Так, в результате авиаудара на северо-западе от Рафаха якобы погибли по меньшей мере 27 мирных жителей. Авиаудар был нанесен по палаточному городку, который использовали беженцы; в социальных сетях распространили видео пожаров среди палаток и людей, извлекающих из огня погибших и раненых.

Рафах – город в южной части сектора Газа на границе с Египтом. Израиль называет его "последней твердыней" ХАМАСа. Город населен более, чем миллионом гражданских жителей, в основном — беженцев из северной и центральной частей Газы, покинувших свои дома во время операции ЦАХАЛа в течение прошлых месяцев.