Ізраїль у вогні: на півночі країни масштабні пожежі через обстріли "Хезболли" (відео)

Пожежники та самооборона північних населених пунктів тушать полум'я

У Ізраїлі на півночі важка ситуація через численні пожежі, які виникли після масових обстрілів прикордонних територій з боку проіранського терористичного угруповання "Хезболла". Терористи навмисно обстрілюють пожежонебезпечні території, щоб викликати полум'я.

Про це повідомив ізраїльский військовий експерт Ігаль Левін. Також він опублікував фото та відео з місць боротьби з пожежами на півночі Ізраїлю.

"На півночі Ізраїлю тяжка ситуація. Безліч пожеж та вогнищ займання внаслідок обстрілів з боку "Хезболли" з Лівану. Працюють ізраїльські пожежні розрахунки. У багатьох населених пунктах, поряд з якими вирує пожежа, члени загонів самооборони також розпочали гасіння та ліквідацію вогнищ загоряння. Це буде складна ніч. Сил пожежникам та рятувальникам", – написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав про те, що рішення Міжнародного кримінального суду щодо Ізраїлю та операції у Рафаху є "обов'язковими для виконання". Таку заяву генсек зробив 25 травня.

Після авіаудару, в якому загинули щонайменше 50 людей, Євросоюз вирішив переглянути відносини з Ізраїлем. Міністри закордонних справ Європейського союзу збиралися в Брюсселі, коли ізраїльська армія зазнала обстрілів районів сектору Газа, де знаходилися сім'ї. Напередодні Міжнародний суд ухвалив рішення про те, що Ізраїль має негайно зупинити військовий наступ у Рафасі.

До цих закликів приєдналися Саудівська Аравія, Йорданія, Катар, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати. Трохи раніше Міжнародний суд ООН закликав Ізраїль припинити наступ на Рафах у Газі.