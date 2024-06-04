США и Евросоюз объявили о новых санкциях против Ирана: подробности

США и ЕС предварительно согласовали между собой санкции, что позволило внедрить их одновременно

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз объявили о новых санкциях против ряда юридических и физических лиц в Иране. Все, кто попал под новые общие санкции США и ЕС, причастны к разработке ударных беспилотников с последующей передачей БПЛА российским террористам и прокси-группировкам на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США. Под санкции попали четыре иранские компании, связанные с подсанкционной иранской государственной компанией Rayan Roshd Afzar, а также – руководитель Iran Aviation Industries Organisation, которая является "дочкой" иранского министерства обороны.

"Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и поставками БПЛА, которые предоставляет режим Ирана России, а также военизированным прокси-группировкам и партнерам с целью затягивания конфликта и дестабилизации региона", – сказал спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.

По его словам, США и ЕС предварительно согласовали между собой санкции. Это позволило ввести новые ограничения против иранского режима одновременно.

"Мы аплодируем первому использованию новых полномочий ЕС по санкциям, нацеленным на дестабилизационное поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке", – добавил он.

Напомним, что в Организации Объединенных наций спустя несколько месяцев после обстрелов украинского Харькова ракетами, произведенными в Северной Корее, подтвердили, что это правда. По данным ООН, Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11; это нарушение санкций Совета безопасности ООН, наложенных на северокорейский режим.

Управляемый режимом аятолл, Иран не прекращает оказывать помощь РФ. Причем эта помощь иногда оказывается критической, поскольку позволяет использовать достаточно неплохую, хоть и устаревшую советскую 130-мм пушку М46.