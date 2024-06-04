США та Євросоюз оголосили про нові санкції проти Ірану: подробиці

США та ЄС попередньо узгодили санкції між собою, що дозволило впровадити їх одночасно

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз оголосили про нові санкції проти низки юридичних та фізичних осіб в Ірану. Усі, хто потрапив під нові спільні санкції США та ЄС, причетні до розробки ударних безпілотників із подальшою передачею БПЛА російським терористам та проксі-угрупованням на Близькому Сході.

Про це сказано у повідомленні на сайті Державного департаменту США. Зазначається, що під санкції потрапили чотири іранські компанії, пов'язані з підсанкційною іранською державною компанією Rayan Roshd Afzar, а також – керівник Iran Aviation Industries Organisation, яка є "дочкою" іранського міністерства оборони.

"Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками БПЛА, які режим Ірану надає Росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", – сказав спікер Держдепартаменту Метью Міллер.

За його словами, США та ЄС попередньо узгодили санкції між собою. Це дозволило запровадити нові обмеження проти іранського режиму одночасно.

"Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході", – додав він.

Нагадаємо, що в Організації Об'єднаних націй через кілька місяців після обстрілів українського Харкова ракетами, виробленими у Північній Кореї, підтвердили, що це правда. За даними ООН, Росія 2 січня ударила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11; це порушення санкцій Ради безпеки ООН, що були накладені на північнокорейський режим.

Керований режимом аятолл, Іран не припиняє надавати допомогу РФ. Причому ця допомога іноді виявляється критичною, оскільки дозволяє використовувати досить непогану, хоч і застарілу радянську 130-мм гармату М46.