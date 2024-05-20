Союзник Путина, передавший ему "Шахеды" для войны с Украиной: чем известен новый глава Ирана

В 2010 году Мохбер попал под санкции Евросоюза

После гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе исполняющим его обязанности назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Он будет руководить иранским кабинетом министров до выборов (в которых, к слову, есть немало своих тонкостей) нового лидера государства.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о Мохаммаде Мохбере.

Мохбер родился 1 сентября 1955 года в городе Дизфуль. Он этнический иранец, мусульманин-шиит и имеет докторскую степень, а также степень магистра в области международного права и менеджмента.

Во время ирано-иракской войны 1980-1988 г., в которой президент Ирака Саддам Хусейн пытался захватить родную нефтеносную провинцию Мохбера, будущий первый вице-президент Ирана вступил в медицинскую службу новообразованного Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Мохбер служил офицером КСИРа в своей провинции, непосредственно в которой с иракцами шли бои с 1980 по 1982 г., а потом переместились на иракскую территорию.

в 1990-е годы, когда закончилась война с Ираком, Мохбер был генеральным директором компании Dezful Telecommunication в своем родном городе, затем – заместителем губернатора провинции Хузестан.

в 2000-е гг. Мохбер также был председателем правления Sina Bank (с 2018 г. под санкциями США). Входил также в совет директоров телекоммуникационной компании Irancell.

в 2007 году Мохбер стал главой Штаба исполнения приказа имама Хомейни (Setad). Setad – полугосударственная организация, находящаяся под контролем верховного лидера Ирана с 1980-х годов, работающая на основе конфискованных у шахского правительства или его заброшенных активов с официальной целью передачи доходов от них на благотворительность.

в рамках этой структуры Мохбер создал технологический институт развития – Институт знаний Баркат. В числе разработок Института Баркат во время пандемии – иранская вакцина от коронавируса.

Мохбер возглавлял Setad 14 лет – до 2021 года, когда был назначен первым вице-президентом.

в 2010 году Мохбер попал под санкции Евросоюза за предполагаемую причастность к проблеме "деятельности по созданию ядерных или баллистических ракет".

в 2021 году стал первым вице-президентом страны, с момента избрания президента Раиси.

Мохбер — союзник Кремля. В октябре 2022 года он вместе с высокопоставленными должностными лицами и членами Высшего Совета национальной безопасности Ирана посещал Москву: именно тогда, по данным западных медиа, Тегеран и Кремль заключили соглашение о поставках в Россию беспилотных летательных дронов "Шахед", а также ракет класса "земля-земля".

Напомним, вечером 19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, перестал подавать сигнал в горах. Началась поисковая операция. Турция помогала Ирану, отправив свои беспилотники.

К поисковой операции привлекли 73 спасательные группы. Во время ее проведения появились первые сообщения о том, что после падения вертолета никто не выжил. Позже гибель президента Ирана официально подтвердили. В стране объявили траур.

По официальной причине крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, произошло из-за технической неисправности. При этом вертолет, на котором находился президент Ирана, не предназначен для полетов в сложных погодных условиях. Речь идет о вертолете Bell 212, который выпустили еще в 1990-х годах. Следует отметить, что Иран находится под санкциями, поэтому официальная причина выглядит правдоподобно.

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