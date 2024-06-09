В Словакии на выборах в Европарламент выигрывает оппозиция: что это значит для Украины

Фицо не обрадуется этой новости

На выборах в Европарламент в Словакии по неофициальным данным выигрывает оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия". За нее проголосовали 27,81% избирателей, что гарантирует 6 мест из 15 в Европейском парламенте.

За партию действующего премьер-министра страны Роберта Фицо Smer проголосовали 24,8% избирателей. Это обеспечит пять мест в Европарламенте, сообщает издание Aktuality.

Лидер "Прогрессивной Словакии", бывший премьер Людовит Одор поблагодарил избирателей за поддержку. Он сказал, что это позволило получить сильнейший мандат для проевропейской партии.

"Отдельно благодарю тех, кто пришел проголосовать за ПС. Неофициальные результаты говорят о том, что нам это удалось. Вместе нам удалось получить сильнейший мандат для проевропейской Словакии", ― написал Людовит Одор в соцсетях.

Словакию в Европарламенте будет представлять сразу пять политических сил. Количество мест зависит от уровня поддержки избирателями. По неофициальным данным, рейтинг выглядит так:

"Прогрессивная Словакия" — 27,81% голосов (6 мест);

Smer — 24,8% голосов (5 мест);

Движение "Республика" ― 12,53% (2 места);

партия "Глас" — 7,18% (1 место);

партия KDH — 7,14% (1 место).

Для Украины это скорее положительная новость. Лидер "Прогрессивной Словакии" Людовит Одор был предшественником Роберта Фицо. Во время его пребывания у власти Украина получала помощь от Словакии.

Однако после победы пророссийской партии Smer страна перестала оказывать военную поддержку Киеву. Обычные словаки собирали на снаряды для ВСУ, за что их раскритиковал Фицо. Действующий премьер заявил, что будет оказывать Украине гуманитарную помощь, но не военную.

Для справки: выборы в Европарламент проходят с 6 по 9 июня. На них выберут 720 евродепутатов всех стран-членов Евросоюза.

Европарламент представляет интересы граждан ЕС. Он может принимать резолюции, но эти документы необязательны для исполнения. Это скорее рекомендация, чем закон. Также Европарламент утверждает бюджет ЕС и осуществляет контроль за расходами финансов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Роберта Фицо покушались. Нападение связано с пророссийской политикой премьера. Фицо перенес несколько операций, однако даже будучи на больничном "отметился" очередным антиукраинским заявлением.