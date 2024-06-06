Выборы в Европарламент: что будет с другом Украины фон дер Ляен и чего нам ждать

Именно Европарламент должен согласовывать новое руководство Европейского Союза.

С 6 по 9 июня около 370 миллионов жителей стран Европейского Союза будут выбирать 720 евродепутатов – членов Европейского парламента (ЕП).

Следует понимать, что руководство Европейского союза — сразу четыре основных института, которые имеют различные функции и полномочия: Европейская комиссия, Европейский совет, Совет ЕС и, собственно, Европейский парламент.

Часто украинцы и даже европейцы некорректно понимают, за что отвечает каждый из них. Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Выборы в Европарламент: есть ли угроза для Украины? Несколько вещей, которые нам нужно знать".

Европейский парламент — единственная выборная структура в ЕС, представляющая интересы граждан. Но часто ЕП называют единственным в мире парламентом без власти. Ведь, например, евродепутаты не могут предлагать новые законы. Такое право имеет Европейская комиссия, как самый влиятельный орган исполнительной власти в Союзе по примеру Кабинета министров в Украине.

Однако Европарламент вместе с Советом ЕС (представленным министрами 27 государств-членов по тому или иному вопросу) отвечают за внесение изменений в предложенные комиссией законопроекты и их дальнейшее принятие в случае согласования. Принятый закон в сферах от сельского хозяйства до обороны становится обязательным для применения во всех странах-членах.

При отсутствии взаимопонимания между парламентом и Радой по поводу определенного законодательного акта, он принят не будет.

Дополнительно парламент утверждает бюджет ЕС и контролирует, как тратятся деньги. Однако разработка плана бюджета – дело Европейской комиссии.

Как разъясняет Центр стратегических и международных исследований: несмотря на то, что страны-члены ЕС играют главную роль во внешней политике и политике безопасности, Европарламент оказывает значительное влияние через свои бюджетные полномочия (в частности, финансирование готовых к вступлению стран), роль созаконодателя и полномочия утверждать новых членов ЕС.

Самый главный рычаг Европейского парламента — это утверждение председателя Европейской комиссии по предложению Европейского совета (состоящего из президентов или премьер-министров стран-членов), а также утверждение сформированного состава комиссии. Речь о 27 комиссарах – по одному от страны ЕС. Каждый комиссар отвечает за конкретные сектора, например, добрососедства и расширения, торговли, юстиции и т.д. Совместно еврокомиссары нарабатывают проекты законов.

Новый состав еврокомиссаров в следующие пять лет будет руководить такими политическими приоритетами, как укрепление европейской обороны, расширение ЕС в контексте пути к членству Украины, Молдовы и Западных Балкан, а также миграционная политика.

В настоящее время президентом Еврокомиссии является Урсула фон дер Ляен, представляющая Европейскую народную партию (ЕНП). Сохранит ли политик, известная непоколебимой поддержкой Украины, свой пост? Зависит сразу от двух факторов.

Во-первых, ей нужно заручиться поддержкой большинства из 27 лидеров ЕС во время встречи Европейского совета в конце июня. Во-вторых, она должна получить как минимум 361 из 720 голосов от новоизбранных евродепутатов. Последнее будет зависеть от показателей ЕНП на выборах и поддержке Урсулы фон дер Ляен внутри группы, ведь есть признаки того, что с последним все не так однозначно.

Чтобы получить большинство, фон дер Ляен нужно будет предложить какие-либо выгоды и другим крупным центристским группам – социалистам и либералам.

В контексте пути Украины в ЕС Европейская комиссия ответственна за скрининг нашего законодательства на соответствие требованиям, демонстрирующим достижения и недоработки. После официального начала переговоров Украина-ЕС через межправительственную конференцию, которую могут провести уже в конце июня, мы будем постепенно продвигаться по 35 переговорным главам, объединенным в шесть кластеров (acquis ЕС). Переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будут закрыты все главы.

Формирование нового состава Еврокомиссии пройдет примерно в ноябре 2024 года, и если фон дер Ляен останется у руля — это однозначно хорошая новость для Киева.

Если не Урсула, то кто? Среди других потенциальных кандидатур на пост главы ЕК в СМИ звучат имена бывшего премьер-министра Италии и главы Европейского центрального банка Марио Драги, президента Румынии Клауса Йоганниса, директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и президента Европарламента 2019-2024 годов Роберты Метсолы.

Напомним, ранее в комментарии "Телеграфу" посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что отделяет Киев от официального начала переговоров с Евросоюзом.