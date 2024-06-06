Выборы в Европарламент: есть ли угроза для Украины? Несколько вещей, которые нам нужно знать

Не обошлось без российского вмешательства в евровыборы.

С 6 по 9 июня около 370 миллионов жителей стран Европейского Союза будут выбирать 720 евродепутатов – членов Европейского парламента (ЕП).

Число избранных депутатов от каждой из 27 стран-членов ЕС пропорционально количеству населения. Поэтому больше всего членов Европарламента выберут от самой густонаселенной Германии — 96. Франция получит 81 представителя в парламенте, а Италия — 76. Наименьшее количество мест будет иметь Мальта, Кипр и Люксембург — по шесть.

Выборы проходят на фоне роста популярности в Европе ультраправых и евроскептических сил, которые, к сожалению, зачастую выступают за уменьшение объемов помощи Украине. "Телеграф" рассказывает, чего ждать от нового состава Европарламента.

Не все правые имеют антиукраинские взгляды

Правые, евроскептики и популисты лидируют в опросах в девяти странах ЕС: Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии. В тройку лидеров такие силы входят в Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

Система евровыборов непростая — это будто 27 отдельных выборов, которые показывают состояние общественных настроений в каждой из стран, в том числе, относительно поддержки Украины.

К примеру, евровыборы в Германии называют "референдумом относительно правящей "светофорной" коалиции", состоящей из "Социал-демократической партии" канцлера Олафа Шольца, либеральной "Свободной демократической партии" и "Зеленых". И именно тема поддержки Украины вскрыла разногласия внутри коалиционного правительства в Германии. Пока социал-демократы объединяются вокруг здравомыслящего "канцлера мира" Шольца, либералы осуждают его из-за нерешительности в поставках оружия.

У правой партии "Альтернатива для Германии" дела складываются не слишком хорошо из-за ряда репутационных скандалов. Один из их партийцев Максимилиан Крах во время одного из интервью заявил, что не все члены СС "обязательно были преступниками". До этого помощник Краха был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Другой партиец, Петр Быстрон, находится под расследованием из-за вероятного получения денег из России. Как установили журналисты, Кремль финансировал партию "Альтернатива для Германии" с целью остановить военную помощь Берлина Украине.

Однако это не мешает "Альтернативе" занимать второе по популярности место среди избирателей. Но все же лидером опросов в Германии является консервативный Христианско-демократический союз (ХДС). В их внешнеполитической программе говорится, что Украине следует и дальше оказывать всеобъемлющую помощь и поддерживать курс Киева на присоединение к ЕС и НАТО.

Во Франции через евровыборы вырисовывается картина предстоящего голосования за президента страны 2027 года. Правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" может получить наибольшее количество голосов французов — по меньшей мере 30% — значительно обойдя партию "Ренессанс" президента Эммануэля Макрона. Весомый результат на евровыборах еще больше подпитает президентские амбиции Ле Пен.

В то же время имени Ле Пен в избирательном бюллетене на выборах в Европарламент не найти — список "Национального объединения" возглавляет ее ближайший соратник Жордан Барделла. Он обещает ограничить свободное передвижение мигрантов в пределах открытых границ ЕС, ослабить давление ЕС на Россию и отменить климатические правила Евросоюза.

Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Фото SkyNews

Примечательно, что в отчете французского парламента за 2023 год "Национальное объединение" обвинили в том, что они являются рупором Кремля. Хотя Ле Пен публично осудила войну в Украине, ее политическая сила воздержались во время ключевых голосований во Франции и Европейском парламенте в поддержку Киева.

Другой интересный кейс – итальянский. Опросы свидетельствуют о лидерстве на выборах в ЕП партии премьера Джорджи Мелони "Братья Италии". И если дома политика Мелони соответствует правой идеологии, то внешний проевропейский и проукраинский курс отличает ее от, например, венгерского премьера Виктора Орбана.

Кстати, Ле Пен и Орбан призвали Мелони после выборов объединить националистические и ультраправые силы Европы в парламентскую супергруппу. Но учитывая различие их позиции, в том числе в отношении войны в Украине, объединение маловероятно.

О каких группах вообще идет речь? В евровыборах принимают участие национальные политические партии, но после избрания в Европарламент большинство избранных депутатов присоединяются к так называемым транснациональным политическим группам или семьям. Это происходит не по национальному признаку, а по идеологическому. Европейский парламент – это всегда об объединении ради влияния.

В прошлом парламенте таких групп было семь. Двумя крупнейшими семьями в Европарламенте исторически были правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) и левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D). Либералы представлены в группе "Обновить Европу" (Renew Europe или RE) и "Зеленые".

Правые популистские партии относятся к группам "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) и "Идентичность и демократия" (ID). Первые придерживаются проатлантического курса, но выступают за увеличение самостоятельности государств и уменьшение влияния европейских институций — эдакие мягкие евроскептики. Вторые часто придерживаются пророссийского курса и выступают против поддержки Украины.

Если рассматривать на конкретных примерах, то в семью Европейской народной партии входит немецкий Христианско-демократический союз, а в Прогрессивный альянс социалистов и демократов — "Социал-демократическая партия" Шольца. В группу "Обновить Европу" входит партия "Возрождение" Макрона.

К группе "Европейские консерваторы и реформисты" относятся "Братья Италии" Мелони, а к группе "Идентичность и демократия" — "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Кто и сколько мест получит

По прогнозам EurActiv, Европейская народная партия, вероятно, получит первое место со 182 местами в Европарламенте, за ней следует Прогрессивный альянс социалистов и демократов с 136. Вместе с 81 местом либеральной "Обновить Европу" это центристское большинство, которое доминировало в парламенте предыдущие пять лет, будет иметь преимущество с 399 местами из 720.

"Несмотря на разногласия относительно того, как обращаться с ультраправыми – поскольку ЕНП открыла двери для тесного сотрудничества с "Братьями Италии" премьер-министра Италии Джорджи Мелони – три силы дали понять, что они стремятся придерживаться своей трехсторонней коалиции. Это значит, что они будут контролировать цикл формирования политики парламента и руководить ключевыми внутренними решениями, такими как бюджет", — говорится в обзоре EurActiv.

Правые европейские консерваторы и реформисты, возглавляемые партией Мелони, по прогнозам, увеличат свое присутствие с 68 до 79 мест. "Идентичность и демократия" могут получить 69 мест. Объединившись для голосования за то или иное решение, правый блок может иметь достаточно голосов, чтобы блокировать внесенные в парламент предложения.

Но в действительности сложно спрогнозировать, какие коалиции образуются в новом составе ЕП. Европейские ультраправые партии не выступают единым фронтом и до сих пор демонстрировали ограниченную способность к сотрудничеству. Особое внимание будет уделено Мелони и тому, куда она направит поддержку ее политической группы "Европейские консерваторы и реформисты".

Около 80 депутатов в парламенте не будут относиться ни к одной из групп. То, куда они примкнут после выборов, тоже может повлиять на баланс сил в Европейском парламенте.

Прогноз результатов выборов в Европарламент на основе данных EurActiv

На что может влиять ЕП

Во-первых, следует понять, что руководство Европейского союза — сразу четыре основных института, которые имеют разные функции и полномочия: Европейская комиссия, Европейский совет, Совет ЕС и, собственно, Европейский парламент. Часто украинцы и даже европейцы некорректно понимают, за что отвечает каждый из них.

Европейский парламент — единственная выборная структура в ЕС, представляющая интересы граждан. Но часто ЕП называют единственным в мире парламентом без власти. Ведь, например, евродепутаты не могут предлагать новые законы. Такое право имеет Европейская комиссия, как самый влиятельный орган исполнительной власти в Союзе по примеру Кабинета министров в Украине.

Однако Европарламент вместе с Советом ЕС (представленным министрами 27 государств-членов по тому или иному вопросу) отвечают за внесение изменений в предложенные комиссией законопроекты и их дальнейшее принятие в случае согласования. Принятый закон в сферах от сельского хозяйства до обороны становится обязательным для применения во всех странах-членах.

При отсутствии взаимопонимания между парламентом и Советом по поводу определенного законодательного акта, он принят не будет.

Европейский парламент способен принимать резолюции с большим количеством рекомендаций, но они хотя и могут быть политически громкими, но не обязательны к исполнению. Позиция ЕП в таком случае носит скорее рекомендательный характер.

Дополнительно парламент утверждает бюджет ЕС и контролирует, как тратятся деньги. Однако разработка плана бюджета – дело Европейской комиссии.

Как разъясняет Центр стратегических и международных исследований: несмотря на то, что страны-члены ЕС играют главную роль во внешней политике и политике безопасности, Европарламент оказывает значительное влияние через свои бюджетные полномочия (в частности, финансирование готовых к вступлени стран), роль созаконодателя и полномочия утверждать новых членов ЕС.

Кто возглавит Еврокомиссию и Евросовет?

Самый главный рычаг Европейского парламента — это утверждение председателя Европейской комиссии по предложению Европейского совета (состоящего из президентов или премьер-министров стран-членов), а также утверждение сформированного состава комиссии. Речь о 27 комиссарах – по одному от страны ЕС. Каждый комиссар отвечает за конкретные сектора, например, добрососедства и расширения, торговли, юстиции и т.д. Совместно еврокомиссары нарабатывают проекты законов.

Новый состав еврокомиссаров в следующие пять лет будет руководить такими политическими приоритетами, как укрепление европейской обороны, расширение ЕС в контексте пути к членству Украины, Молдовы и Западных Балкан, а также миграционная политика.

В настоящее время президентом Еврокомиссии является Урсула фон дер Ляен, представляющая Европейскую народную партию. Сохранит ли политик, известная непоколебимой поддержкой Украины, свой пост? Зависит сразу от двух факторов.

Во-первых, ей нужно заручиться поддержкой большинства из 27 лидеров ЕС во время встречи Европейского совета в конце июня. Во-вторых, она должна получить как минимум 361 из 720 голосов от новоизбранных евродепутатов. Последнее будет зависеть от показателей ЕНП на выборах и поддержке Урсулы фон дер Ляен внутри группы, ведь есть признаки того, что с последним все не так однозначно.

Чтобы получить большинство, фон дер Ляен нужно будет предложить какие-либо выгоды и другим крупным центристским группам – социалистам и либералам. В поисках поддержки Фон дер Ляен заглядывала и в сторону Джорджи Мелони, из-за чего нарвалась на критику своих партнеров по коалиции, считающих итальянского премьера слишком правой.

Урсула фон дер Ляен и Джорджа Мелони. Фото EUNews

В контексте пути Украины в ЕС Европейская комиссия ответственна за скрининг нашего законодательства на соответствие требованиям, который демонстрирует достижения и недоработки. После официального начала переговоров Украина-ЕС через межправительственную конференцию, которую могут провести уже в конце июня, мы будем постепенно продвигаться по 35 переговорным главам, объединенным в шесть кластеров (acquis ЕС). Переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будут закрыты все главы.

Формирование нового состава Еврокомиссии пройдет примерно в ноябре 2024 года, и если фон дер Ляен останется у руля — это однозначно хорошая новость для Киева.

Если не Урсула, то кто? Среди других потенциальных кандидатур на пост главы ЕК в СМИ звучат имена бывшего премьер-министра Италии и главы Европейского центрального банка Марио Драги, президента Румынии Клауса Йоганниса, директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и президента Европарламента 2019-2024 годов Роберты Метсолы.

Среди прочего Европарламент будет утверждать и нового главу Европейского совета. Сейчас должность занимает Шарль Мишель — один из друзей Украины, чья именная табличка установлена на Аллее смелости в Киеве.

По прогнозам, заменить его могут премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен или бывшый премьер Португалии Антониу Кошта.

В то же время Жозепа Борреля, высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, как ожидается, заменит премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая неустанно призывает западные государства усилить военную поддержку Украины.

Независимо от результатов выборов и изменений в руководстве ЕСовских институтов, путь Украины остается неизменным. И наша основная задача — искать способы сотрудничества со всеми силами, открытыми для этого, последовательно объясняя, почему Украина важна для ЕС.