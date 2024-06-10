Это войдет в историю: как Израиль провел невероятную операцию спасения заложников

Операция "Арнон" в Газе. Почему ее называют рискованной и кто среди освобожденных

В субботу 8 июня израильские спецназовцы провели рискованную операцию и среди бела дня вывели из людного района Газы четырех заложников. Похитителей застали врасплох. "Телеграф" рассказывает о ней подробнее.

Данные получили от разведки США

Во время войны ХАМАС неоднократно перемещал заложников вокруг Газы, пытаясь воспрепятствовать израильским спасательным операциям.

Официальные лица сообщили New York Times, что американские и британские аналитики в Израиле предоставили материалы из полетов беспилотников и киберпространства, чтобы помочь найти пленных. Хотя сами в планировании операции не участвовали.

Пентагон и ЦРУ снабжали Израиль разведывательными данными, полученными в результате полетов беспилотников над Газой, перехваченных коммуникаций и других источников.

Операция "Арнон". Как освободили заложников

Израильские медиа прозвали эту операцию одной из самых смелых и рискованных. Потому что она проводилась среди бела дня в районе, где израильские силы раньше не действовали. Это позволило сыграть на эффекте неожиданности.

В ней участвовали ЦАХАЛ, агентство безопасности Shin Bet и полиция.

Рейд был совершен в субботу утром. Военные въехали в Нусейрат на грузовике, который перевозит мебель во время переезда. За рулем авто была военная в штатском.

Целью были два дома: отдельно здание из Ноа Аргамани и на расстоянии 200 метров здание палестинского журналиста с тремя восторженными мужчинами. Штурм начался одновременно, чтобы ХАМАС не успел убить заложников.

В доме журналиста вспыхнула перестрелка. А спасение Ноа Аргамани описали как относительно гладкое. Женщину удерживали охранники ХАМАСа в доме палестинской семьи – за это им платили компенсацию.

Заложники были в запертых комнатах, окруженных охранниками. Спецназовцы прорвались внутрь, оцепили заложников, создав вокруг них защитный щит, а затем вывели их на улицу, где ждали военные машины.

По дороге из Газы авто попало под обстрел и сломалось и ждало подкрепления. Освобожденных забрали вертолеты, по которым также стреляли из зенитных ракет.

Среди освобожденных Ноа Аргамани

Ноа Аргамани с отцом Яковом Аргамани

Израильская армия освободила из плена ХАМАС заложников, проведших в плену восемь месяцев. Среди них 26-летняя студентка Ноа Аргамани – это участница фестиваля Supernova в пустыне. Ужасные кадры с угоном девушки огорчили людей по всему миру:

Ноа скрывалась в кустах вместе со своим другом Авинатаном Ором (он до сих пор в плену). На видео девушку везут боевики на мотоцикле и она кричит: "Не убивайте меня", Авинатана заставили идти с руками за спиной.

Сейчас Ноа в безопасности и смогла увидеть в больнице смертельно больную мать Лиору, у которой рак и отца Якова Аргамани, передает Times of Israel.

Кто еще был освобожден

22-летний Альмог Меир Ян – самый молодой из четверки. Семья мужчины рассказала, что после похищения Альмога его отец заперся, похудел на 20 килограммов. Он не дождался лишь пары часов новости об уходе сына, мужчину нашли мертвым.

Альмог Меир Ян (в черной майке) с семьей

41-летний Шломи Зив работал охранником на фестивале Supernova, передает Times of Israel. Зев пошел на вечеринку с Авивом Элиаху, родственником его жены, который был менеджером по безопасности на фестивале, и другом Джейком Марлоу. Оба были убиты.

Шломи Зев

Был освобожден 27-летний охранник фестиваля Андрей Козлов, имеющий российское и израильское гражданство. Его родители живут в российском Санкт-Петербурге и прилетели увидеть сына в Израиль.

Андрей Козлов (посередине)

Похищенных держал дома журналист

Неожиданным оказалось место, где держали похищенных израильтян. Палестинский журналист и бывший спикер ХАМАС Абдалла Альджамаль удерживал у себя дома в Нусейрате трех заложников: Альмога Меира Яна, Андрея Козлова и Шломи Зива.

Журналист Абдалла Альджамаль являлся членом ХАМАСа и держал заложников у себя в доме. Там жила также его семья

Издание Palestine Chronicle опубликовало многочисленные статьи Альджамала, в том числе о том, как заложники находились в плену у его дома. Его последняя статья была опубликована 7 июня. Он также имеет страницу на сайте Al Jazeera, где описано, что он часто писал репортажи о беспорядках на границе Газа в 2018-2019 годах.

Во время рейда журналист был застрелен, а также его жена Фатима и отец, доктор Ахмед.

Смерти гражданских

Во время рейда военные столкнулись с яростным сопротивлением палестинских бойцов. Также в это время на улицах было много людей, совершавших покупки на соседнем рынке. Позже на кадрах видны тела, разбросанные на улице. Минздрав Газы, подчиненный ХАМАСу заявил о более чем 200 жертвах среди гражданских.

ЦАХАЛ признал, что убил палестинских мирных жителей во время боев, но возложил на ХАМАС вину за содержание заложников в жилых кварталах.

Это уже третья операция

Это третья успешная операция такого рода с 7 октября 2023:

первым было спасение солдата Ори Мегидиша в конце октября.

в конце октября. В начале декабря ЦАХАЛ пытался спасти еще одного заложника, но был убит.

В феврале 61-летний Фернандо Марман и 70-летний Луис Хар были спасены из Рафаха.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал военным разработать план уничтожения боевиков ХАМАС в городе Рафах. В настоящее время в городе находится по меньшей мере 1,3 млн палестинцев, сбежавших от боевых действий из северной части Сектора Газа.