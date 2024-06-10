Це увійде до історії: як Ізраїль провів неймовірну операцію порятунку заручників

Операція "Арнон" в Газі. Чому її називають ризикованою і хто серед звільнених

В суботу 8 червня ізраїльські спецназівці провели ризиковану операцію і серед білого дня вивели з людного району Гази чотирьох заручників. Викрадачів застали зненацька. "Телеграф" розповідає про неї детальніше.

Дані отримали від розвідки США

Під час війни ХАМАС неодноразово переміщував заручників навколо Гази, намагаючись перешкодити ізраїльським рятувальним операціям.

Офіційні особи повідомили New York Times, що американські та британські аналітики в Ізраїлі надали матеріали з польотів безпілотників і кіберпростору, щоб допомогти знайти полонених. Хоча самі у плануванні операції участі не брали.

Пентагон і ЦРУ постачали Ізраїлю розвідувальні дані, отримані в результаті польотів безпілотників над Газою, перехоплених комунікацій та інших джерел.

Операція "Арнон". Як звільнили заручників

Ізраїльські медіа прозвали цю операцію однією з найсміливіших та найризикованіших. Бо вона проводилася серед білого дня у районі, де ізраїльські сили раніше не діяли. Це дозволило зіграти на ефекті несподіванки.

У ній брали участь ЦАХАЛ, агентство безпеки Shin Bet та поліція.

Рейд було здійснено в суботу вранці. Військові заїхали в Нусейрат на вантажівці, яка перевозить меблі під час переїзду. За кермом авто була військова у цивільному.

Ціллю були два будинки: окремо будинок з Ноа Аргамані та на відстані 200 метрів будинок палестинського журналіста з трьома захопленими чоловіками. Штурм почався одночасно, щоб ХАМАС не встиг вбити заручників.

У будинку журналіста спалахнула перестрілка. А порятунок Ноа Аргамані описали як відносно гладкий. Жінку утримували охоронці ХАМАСу в будинку палестинської сім'ї — за це їм платили компенсацію.

Заручники були в замкнених кімнатах, оточених охоронцями. Спецназівці прорвались усередину, оточили заручників, створивши навколо них захисний щит, а потім вивели їх на вулицю, де чекали військові машини.

Дорогою з Гази авто потрапило під обстріл і зламалося та чекало підкріплення. Звільнених забрали гелікоптери, по яких також стріляли із зенітних ракет.

Серед звільнених Ноа Аргамані

Ноа Аргамані з батьком Яковом Аргамані

Ізраїльська армія звільнила з полону ХАМАС заручників, які провели в полоні вісім місяців. Серед них 26-річна студентка Ноа Аргамані — це учасниця фестивалю Supernova у пустелі. Жахливі кадри із викраденням дівчини засмутили людей по всьому світу:

Ноа ховалась у кущах разом зі своїм другом Авінатаном Ором (він досі у полоні). На відео дівчину везуть бойовики на мотоциклі і вона кричить: "Не вбивайте мене", Авінатана змусили йти з руками за спиною.

Зараз Ноа у безпеці та змогла побачити у лікарні смертельно хвору матір Ліору, у якої рак, та батька Якова Аргамані, передає Times of Israel.

Хто ще був звільнений

22-річний Альмог Меїр Ян — наймолодший з четвірки. Родина чоловіка розповіла, що після викрадення Альмога його батько замкнувся, схуд на 20 кілограмів. Він не дочекався лише пари годин новини про звільнення сина, чоловіка знайшли мертвим.

Альмог Меїр Ян (у чорній майці) з родиною

41-річний Шломі Зів працював охоронцем на фестивалі Supernova, передає Times of Israel. Зів пішов на вечірку з Авівом Еліяху, родичем його дружини, який був менеджером з безпеки на фестивалі, та другом Джейком Марлоу. Обидва були вбиті.

Шломі Зів

Був звільнений 27-річний охоронець фестивалю Андрій Козлов, який має російське та ізраїльське громадянство. Його батьки живуть у російському Санкт-Петербурзі та прилетіли побачити сина до Ізраїлю.

Андрій Козлов (посередині)

Викрадених тримав вдома журналіст

Неочікуваним виявилося місце, де тримали викрадених ізраїльтян. Палестинський журналіст і колишній речник ХАМАС Абдалла Альджамаль утримував у себе вдома у Нусейраті трьох заручників: Альмога Меїра Яна, Андрія Козлова та Шломі Зіва.

Журналіст Абдалла Альджамаль був членом ХАМАСу і тримав заручників у себе в будинку. Там жила також його родина

Видання Palestine Chronicle опублікувало численні статті Альджамала, в тому числі про те, як заручники перебували в полоні в його будинку. Його остання стаття була опублікована 7 червня. Він також має сторінку на сайті Al Jazeera, де описано, що він часто писав репортажі про заворушення на кордоні Гази у 2018–2019 роках.

Під час рейду журналіста застрелили, а також його дружину Фатіму і батька, доктора Ахмеда.

Смерті цивільних

Під час рейду військові зіткнулися з шаленим опором палестинських бійців. Також у цей час на вулицях було багато людей, які робили покупки на сусідньому ринку. Пізніше на кадрах видно тіла, розкидані на вулиці. МОЗ Гази, підпорядкований ХАМАС заявив про більш ніж 200 жертв серед цивільних.

ЦАХАЛ визнав, що вбив палестинських мирних жителів під час боїв, але поклав провину на ХАМАС за утримання заручників в житлових кварталах.

Це вже третя операція

Це третя успішна операція такого роду з 7 жовтня 2023 року:

першим був порятунок солдата Орі Мегідіша наприкінці жовтня.

наприкінці жовтня. На початку грудня ЦАХАЛ намагався врятувати ще одного заручника, але його вбили.

В лютому 61-річний Фернандо Марман і 70-річний Луїс Хар були врятовані з Рафаха.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військовим розробити план знищення бойовиків ХАМАС в місті Рафах. Наразі в місті знаходиться щонайменше 1,3 млн палестинців, які втекли від бойових дій з північної частини Сектора Гази.