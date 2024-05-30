Инициатива "All Eyes on Rafah" захватывает соцсети: что означает эта фраза и почему она набирает популярность

Израиль нанес авиаудары по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха

Пользователи соцсетей со всего мира активно участвуют в масштабном флешмобе под названием All Eyes on Rafah. Что это значит?

"Телеграф" рассказывает, что это за высказывание. В переводе на русский All Eyes on Rafah — "Все взгляды на Рафах". Люди под соответствующим хэштегом опубликовали сотни тысяч публикаций. Кампания направлена на привлечение внимания к ситуации в секторе Газа.

Инициатива этого хэштега заключается в активном распространении изображения, на котором отражен слоган кампании на фоне палаток для беженцев. Таким образом, множество пользователей со всего мира призывают обратить внимание на ситуацию в Рафахе, городе на юге сектора Газа, где 1,5 миллиона человек сегодня вынуждены искать спасения.

Когда все началось

По мнению исследователей, слоган появился после комментария Рика Пиперкорна, сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он произнес эту фразу в феврале после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал разработать план эвакуации для города Рафах перед уничтожением якобы остальных точек объединений ХАМАС.

Организации, поддерживающие жителей сектора Газа, такие как Save the Children, Oxfam, "Американцы за справедливость в Палестине", "Еврейский голос за мир" и Кампания солидарности с Палестиной, также используют этот слоган.

Вечером 26 мая Израиль нанес авиаудары по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Тогда погибли, по меньшей мере, 50 человек, среди которых были женщины и дети.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал, что удар израильских сил по городу Рафах в секторе Газа, в результате которого погибли мирные жители, был "трагической ошибкой".

"Несмотря на все наши усилия минимизировать убытки среди мирного населения, произошла трагическая ошибка. Мы проведем расследование и выясним причины произошедшего, потому что это наша политика", — заявил Нетаньяху израильскому парламенту.

После авиаудара, в котором погибли не менее 50 человек, Евросоюз решил пересмотреть отношения с Израилем. Министры иностранных дел Европейского союза собирались в Брюсселе, когда израильская армия подверглась обстрелам районов сектора Газа, где находились семьи. Накануне Международный суд принял решение о том, что Израиль должен немедленно остановить военное наступление в Рафасе.

К этим призывам присоединились Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Несколько ранее Международный суд ООН призвал Израиль прекратить наступление на Рафах в Газе.

Суд постановил, что Израиль должен немедленно прекратить военное наступление и другие действия в Рафасе из-за "непосредственной опасности" для палестинского народа.

Глава Международного суда ООН Наваф Салам заявил, что ситуация влечет за собой риск причинения непоправимого ущерба правам жителей Газы.

Стоит отметить, что украинцы начали в ответ собирать собственный хэштег под названием All Eyes on Ukraine — "Все взгляды на Украину". Таким образом, они пытаются привлечь внимание на реалии в нашей стране и военные преступления армии РФ. "Телеграф" уже готовит материал по этой инициативе, который выйдет в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" писал, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал о том, что решение Международного уголовного суда по Израилю и операции в Рафахе "обязательны для исполнения". Такое заявление генсек сделал 25 мая.