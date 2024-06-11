Шольц сделал грозное заявление о возможности победы России и войне в Украине

Не будет военной победы Путина

Во время конференции в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц, приветствуя президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что Россия не выиграет войну. Он подчеркнул, что украинцы никогда не сдадутся, защищая свою страну.

Сообщает "Телеграф" с места событий.

"Мы можем сказать с уверенностью, Россия никогда не добьется успеха в своих империалистических целях. Украина следует путем, который избрал ее народ: демократия, свобода, Европа", — сказал Шольц.

По его словам, Германия поддерживает и будет поддерживать Украину до конца. Именно поэтому в Берлине во вторник, 11 июня, проходит конференция, посвященная мобилизации международной поддержки для послевоенного восстановления.

"Сила, верность принципам это и есть условия, чтобы Путин осознал, что не будет военной победы и продиктованных условий мира. Он должен завершить свою агрессивную военную кампанию и вывести свои войска", — добавил канцлер.

Также Шольц подчеркнул, что именно с таким посылом будет проходить саммит мира в Швейцарии. Где Германия даст понять всему миру, что она и Европа поддерживают международное право и статус ООН.

Напомним, что на этой же конференции Германия объявила о поставке третьей системы Patriot, установках IRIS-T, Gepard и боеприпасов Украине. В то же время, глава Министерства иностранных дел (МИД) Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готовит новый пакет помощи, который будет включать "кое-что для противовоздушной обороны".

Ранее "Телеграф" писал, что Шольц сделал неожиданные заявления по поводу Путина и Taurus для Украины.