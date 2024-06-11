Шольц зробив грізну заяву щодо можливості перемоги Росії та війни в Україні

Не буде воєнної перемоги Путіна

Під час конференції у Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц, вітаючи президента України Володимира Зеленського, пообіцяв, що Росія не виграє війну. Він наголосив, що українці ніколи не здадуться, захищаючи свою країну.

Повідомляє "Телеграф" з місця події.

"Ми можемо сказати з впевненістю, Росія ніколи не досягне успіху у своїх імперіалістичних цілях. Україна слідує шляхом, який обрав її народ: демократія, свобода, Європа", — сказав Шольц.

За його словами, Німеччина підтримує і буде підтримувати Україну до кінця. Саме тому у Берліні у вівторок, 11 червня, проходить конференція присвячена мобілізації міжнародної підтримки для післявоєнної відбудови.

"Сила, вірність принципам це і є умови, щоби Путін усвідомив, що не буде воєнної перемоги і продиктованих умов миру. Він має завершити свою брутальну військову кампанію та відвести свої війська",- додав канцлер.

Також Шольц наголосив, що саме з таким посилом і буде проходити саміт миру у Швейцарії. Де Німеччина дасть зрозуміти всьому світу, що ми підтримуємо міжнародне право та статус ООН.

Нагадаємо, що під час цієї ж конференції Німеччина оголосила про поставку третьої системи Patriot, установки IRIS-T, Gepard та боєприпасів Україні. Водночас і голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готує новий пакет допомоги, який включатиме "дещо для протиповітряної оборони".

Раніше "Телеграф" писав, що Шольц зробив несподівані заяви щодо Путіна та Taurus для України.