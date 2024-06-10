Мустафа Найем покидает Агентство восстановления: известная причина увольнения

Решение вероятно принято после скандала с командировкой

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Политик четко объяснил в чем причина.

О своем увольнении он сообщил в соцсетях. Чиновник также показал украинцам свое заявление.

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", — написал он в Facebook.

По его словам, начиная с ноября 2023 года команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий.

Во первых, написал Найем, был полностью упразднен бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Он отметил, что осознает ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но добавил, что отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на дорогах оборонного значения. Как следствие, на всей военной логистике, написал он. "Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", — предостерег Найем.

Также он пожаловался на то, что Агенство "начали "кошмарить" бюрократией". По его словам, документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления согласовывались в Правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с бессмысленными замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор.

"Прямо сейчас Правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 млн евро, которые были заимствованы государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе, водопровода и защиты энергетики. Все это имеет последствия, о которых я неоднократно официально сообщал", — пояснил Найем.

NV Бизнес, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что вместе с Найемом заявления об увольнении написали ключевые сотрудники Агентства.

Пока известно, что вслед за руководителем решили уйти Андрей Ивко, первый заместитель Председателя Агентства восстановления и Валерий Иванов, заместитель Председателя Агентства восстановления.

Издание при этом пишет, что решение об увольнении было принято на фоне скандала со сорванной командировкой Найема в Берлин на международную конференцию URC-2024 11-12 июня. Это мероприятие призвано мобилизовать международную поддержку восстановления страны после разрушения в результате полномасштабного российского вторжения.

На конференцию по восстановлению Украины руководителя профильного агентства не пустили, а профильных министров в Украине пока нет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в составе Совета национальной безопасности и обороны произошли очередные кадровые изменения. Президент Владимир Зеленский подписал Указ об уходе Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на его место Андрея Кононенко.