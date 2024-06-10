Плохие новости для Макрона, Шольца и… Орбана: о чем свидетельствуют результаты выборов в Европарламент

Результаты евровыборов повлияли на ситуацию внутри европейских столиц

С 6 по 9 июня в странах Евросоюза прошли масштабные выборы в Европейский парламент (ЕП), где свои голоса отдали более 185 миллионов избирателей. Часто выборы в Европейский парламент становятся де-факто референдумом о доверии граждан к национальным правительствам.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Макрон идет ва-банк, а Орбан напрягся: ТОП-5 выводов после выборов в Европарламент"

Во Франции победа ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен заставила президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (французский парламент) и назначить внеочередные выборы уже на 30 июня — именно на этом настаивали правые в случае их победы на евровыборах. Некоторые осудили лидера Франции за чрезмерный драматизм, однако, вероятно, это шаг на опережение.

Есть прогнозы, что выборы в Национальное собрание вряд ли принесут явную победу Ле Пен и немного "собьют" ее уверенность. Ультраправое "Национальное объединение" может получить больше мест в парламенте, но недостаточно, чтобы руководить в нем. Исторически французские избиратели предпочитают более традиционные партии. Впрочем, не следует исключать неожиданностей, и Макрону в следующие три недели придется постараться, чтобы объединить избирателей не столько вокруг себя, сколько против ультраправой угрозы. Французский президент идет ва-банк.

В Германии победу на евровыборах одержал Христианско-демократический союз (который "за" поддержку Киева), однако второе место — за уже упомянутой пророссийской "Альтернативой для Германии". "Социал-демократическая партия Германии" канцлера Олафа Шольца заняла лишь третье место, показав худший результат за более чем столетие со времен ее основания.

Это снова провоцирует дискуссии по поводу нестабильности правительственной коалиции в Германии, состоящей из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов. Тема поддержки Украины среди других разоблачила разногласия внутри трехстороннего альянса. Пока социал-демократы объединяются вокруг здравомыслящего "канцлера мира" Шольца, либералы осуждают его из-за нерешительности в поставках оружия.

Хотя очередные выборы в Германии должны состояться не ранее осени 2025 года, постоянная внутренняя борьба в коалиции по ряду вопросов подогрела предположение о том, что правительство может пасти задолго до этого, прогнозируют западные медиа и обозреватели.

Худшие результаты, чем ожидалось, получила правая партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 44,5% поддержки стали ее худшим результатом за последние 20 лет.

Бывший соратник Орбана Петер Мадяр в считанные месяцы сумел создать сильнейшую оппозиционную партию Венгрии — в результате его политсила "Тиса" финишировала на евровыборах с 29,74% голосов.

Мадяр назвал этот результат "началом конца" для Виктора Орбана и его "фабрики власти". Ожидается, что политик использует высокий результат на выборах в ЕП, чтобы продвинуть себя на следующих общенациональных выборах, запланированных на 2026 год.

Напомним, ранее в комментарии "Телеграфу" посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что с начала переговоров с Евросоюзом Киев отделяет два шага.