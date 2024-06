ТОП-10 фактов о Дональде Трампе: проблемный подросток, писатель, актер, ловелас и миллиардер

Трамп не был примерным учеником и поставил синяк под глазом преподавателя

Дональд Трамп сегодня отмечает свой день рождения. Он родился в семье богача, унаследовав его бизнес-империю, и сумел стать президентом самой могущественной страны мира. "Телеграф" нашел 10 интересных фактов из жизни Трампа, которых вы могли не знать.

Факт 1. Мать – эмигрантка из Шотландии

Дональд Трамп крайний слева

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Квинсе, Нью-Йорк, он один из пяти детей Фреда Трампа, застройщика, и Мэри Энн Маклеод Трамп, эмигрировавшей в США из Шотландии. Родственники по родительской линии были родом из Германии.

В Шотландии у Трампа до сих пор остаются родственники. Двое из них по-прежнему проживают в родительском доме, который, правда, был перестроен со времен, когда там жила Мэри Энн.

Факт 2. За плохое поведение отправили в военную школу

В детстве Трамп был непослушным ребенком. В начальной школе он ударил учителя, потому что тот, по его мнению, "ничего не понимал в музыке".

Когда Дональду было 13, отец нашел в его спальне раскладной нож и решил отправить его на обучение в военную школу.

Факт 3. Первые успехи в бизнесе

Трамп работал в бизнесе отца. Он подписал сложное соглашение о приобретении заброшенной гостиницы Commodore, которую он восстановил и открыл в качестве гостиницы Grand Hyatt в 1980 году. Это был первый большой успех Трампа, сделавший его магнатом недвижимости.

В 1983 году Дональд завершил строительство небоскреба TrumpTower, который сейчас является неотъемлемой частью ландшафта Манхеттена. Но во время его строительства Трамп подвергся большой критике, особенно за незаконное использование столбов во время строительства и уничтожения памятников в стиле артдеко.

Факт 4. Первая жена была Олимпийской чемпионкой

В конце семидесятых женился на Иванке Зельничковой, бывшей Олимпийской лыжнице и модели. У пары родилось трое детей, Иванка, Эрик и Дональд-младший. Пара развелась в 1990 году.

Факт 5. Снялся в сериале "Секс и город"

До того как Дональд Трамп стал президентом США, он часто появлялся на телевидении.Он играл самого себя в таких фильмах и сериалах:

Сериал "Секс и город". Саманта улыбается ему в баре.

Фильм "Сам дома 2". Трамп дает указания главному герою фильма.

"Сам дома 2"

Ситком "Принц из Беверли-Хиллз". Снялся вместе с Уиллом Смитом в начале его актерской карьеры.

Трамп снялся в сеткоме с Виллом Смитом

Факт 6. Участвовал в реслинг-шоу

В начале 2000-х участвовал в телешоу крупнейшей в Америке федерации профессионального реслинга World Wrestling Entertainment. Трамп стал частью шоу "Битва миллиардеров" с основателем Винсом Макмехоном.

Главным условием было то, что проигравший бой будет выбрит налисо. Трамп выиграл.

Факт 7. Написал несколько книг

Трамп написал или стал соавтором нескольких книг об успехе, его первая книга "Искусство соглашения" была опубликована в 1987 году. Среди прочих: "Думай масштабно и утри всем носа", "Трамп: Как разбогатеть".

Книги Трампа

Факт 8. Неправильно называл Украину

Трамп неоднократно упоминал о существовании Украины, хотя некорректно называл ее "the Ukraine ". В английском языке артикль the с названиями стран не употребляется (исключения в соответствии с CIA World Fact Book: the Bahamas, the Gambia). Форма the Ukraine была популярной на протяжении десятилетий, но после обретения Украиной независимости большинство англоязычных новостных агентств приняли желание Украины быть Ukraine, а не the Ukraine.

В 2017 году Трамп бултыхнул "the Ukraine" на встрече с украинским президентом, тогда это был Петр Порошенко.

Погрешность Трампа быстро заметили американские СМИ

Факт 9. Самый богатый президент США

Трамп был самым богатым президентом в истории США, опережая Джона Кеннеди. Его капитал составил 10 млрд. долларов.

Факт 10. Президент-рекордсмен

До Дональда Трампа ни один президент США не представал в суде как обвиняемый. Трамп имеет четыре уголовных дела.

Он также стал первым бывшим или действующим президентом, осужденным за преступление. Речь о деле денег для порноактрисы, 31 мая 2024 года, коллегия присяжных Манхеттена признала его виновным в фальсификации деловой документации.

Ранее "Телеграф" писал, что Секретная служба США, охраняющая действующих и бывших президентов, прорабатывает сценарий своих действий, если Дональд Трамп окажется за решеткой из-за неуважения к суду.