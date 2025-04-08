Солнечное пятно готовится к вспышкам. Будут ли магнитные бури в эти дни

На графике есть всего два "зеленых" дня

Сильная магнитная буря держится на Земле. Астросиноптики прогнозируют, что она может завершиться уже в ближайшие дни. Однако позже ожидается, вероятно, солнечная вспышка, которая может спровоцировать новый шторм.

Согласно обновленному графику на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, во вторник, 8 апреля, держится магнитная буря в 5 баллов.

Уже 9-10 апреля ожидается низкая солнечная активность. Однако в течение 11-13 апреля прогнозируется средняя магнитная буря в 4 балла.

В то же время, по словам ученых с сайта исследования космической погоды Spaceweather, продолжение геомагнитной бури может произойти из-за взрыва большого солнечного пятна 4048 уже в ближайшее время.

Оно имеет нестабильное магнитное поле "бета-гамма". 8 апреля вероятность солнечных вспышек класса М составляет 55%, а вероятность Х-вспышек – 10%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам готовиться к еще более сильным морозам.