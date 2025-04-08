Реальная цена воды: сколько должен стоить ресурс, чтобы система не сломалась

Действующие тарифы покрывают всего 70% расходов водоканалов

Водоканалы в крупных городах Украины работают в убыток. Стоимость тарифа не изменялась с 2022 года, из-за чего возник риск, что предприятия будут снижать давление в сетях, а то и перейдут на почасовую поставку воды. Это позволяет экономить электроэнергию, а значит хотя бы частично покрывать расходы на реагенты, ремонтные материалы и зарплаты работникам.

О реальной стоимости воды и тарифе, который позволил бы водоканалам работать без убытков, рассказал президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий. Он назвал средний тариф, который должен быть установлен в крупных городах, однако в каждом населенном пункте есть нюансы. "Средний тариф на сегодняшний день для бытового потребителя — около 30 гривен, — объясняет Новицкий. Объективные расходы водоканала в связи с ростом стоимости электроэнергии, реагентов, материалов для ликвидации аварий, тариф должен быть примерно 60 гривен". Специалист отмечает, все зависит от источника водозабора и сложности водоподготовки.

Для обычной семьи это означает минимум +113 гривен ежемесячно (математически семья 2,5 человека, 7-8 кубов на семью). Новицкий отмечает: если семья не тянет такое повышение, то государство должно помочь с компенсацией расходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в некоторых населенных пунктах цена на водоснабжение уже выросла. Где-то поднимется с 1 мая. Это небольшие города, но там стоимость водоснабжения иногда превышает предложенный экспертом тариф.