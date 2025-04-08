На сколько месяцев дают отсрочку от мобилизации. Некоторым продлевают ее автоматически

Юрист объяснила, что все зависит от основания

Сроки действия отсрочки от мобилизации отличаются в зависимости от категории военнообязанных. Для некоторых граждан действует автоматическое продление отсрочки, другим придется повторно подавать документы.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она пояснила, что согласно обновленной редакции п. 60 Постановления КМУ №560 наиболее длительную отсрочку получают люди с инвалидностью — на весь период действия инвалидности.

Для других категорий действуют следующие правила:

Забронированные работники имеют отсрочку на срок, указанный в документах о бронировании;

имеют отсрочку на срок, указанный в документах о бронировании; Госслужащие — на время занимания должности;

— на время занимания должности; Соискатели образования, интерны и докторанты – на семестр, но не более чем на 6 месяцев;

– на семестр, но не более чем на 6 месяцев; Научно-педагогические работники – до завершения учебного года;

– до завершения учебного года; Люди, признанные временно непригодными к службе — на срок, определенный заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), но не дольше чем на 12 месяцев;

— на срок, определенный заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), но не дольше чем на 12 месяцев; Родственники пропавших без вести или погибших военных, а также Героев Украины Революции Достоинства – на время действия соответствующих оснований.

Дарья Тарасенко подчеркивает, что автоматическое продление отсрочки предусмотрено только для отдельных категорий, но не входящих в вышеперечисленные. В таких случаях новая дата появится в реестре без необходимости личных обращений.

В то же время всем другим военнообязанным после окончания срока действующей отсрочки нужно будет подавать новое заявление и документы для его переоформления.

В то же время адвокат отмечает, что истечение срока отсрочки не означает автоматическую мобилизацию. Если основания остаются актуальными, его можно восстановить, соблюдая установленную процедуру.

Ранее "Телеграф" писал, что отсрочку от мобилизации можно получить по семейным обстоятельствам. В украинцев есть 12 оснований для освобождения от призыва.