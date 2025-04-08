"Нам не нужны чистые подошвы": душевный диалог между воином и "Укрзализныцей" растрогал сеть (фото)

Военный извинялся за грязную обувь

Украинский военный растрогал сеть своим постом о поездке в поезде "Укрзализныци" в грязной обуви. Железнодорожная компания уже отреагировала.

Командир экипажа медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Олег Магдич опубликовал пост вместе с фотографией своих грязных берцов в вагоне поезда. Военный извинялся за то, что, возможно, запачкал вагон.

"Это — ноги человека, который еще несколько часов назад топтал этими ногами по зоне боевых действий. А сейчас едет в чистеньком вагоне Интерсити. И ему так стыдно, что капец. Извините, Укрзализныця. В следующий раз буду тщательнее чистить берцы…" — говорится в сообщении.

В то же время УЗ уже отреагировала на этот пост, отметив, что военному не за что извиняться. Ведь он защищает нашу землю и страну, и благодаря таким, как он, поезда "Укрзализныци" могут курсировать по Украине, а пассажиры — ездить в них.

"Нам не нужны чистые подошвы. Нам нужны живые Герои. И если Вы в Интерсити — значит, мы выполнили свою часть. Доставили Вас в мир", — пишет УЗ.

К теплым словам железнодорожной компании присоединились украинцы и железнодорожники. Все они утверждали, что военному не надо извиняться, ведь он едет с фронта. Пользователи убеждены, что убрать грязь в поезде — нетрудно, гораздо труднее оградить Украину от российской грязи.

"Это мелочи по сравнению с тем, что делаете вы", — пишут пользователи.

Что известно об Олеге Магдыче

До полномасштабного вторжения России Магдич был пастором одной внедеминационной украинской церкви. Начало великой войны он застал в Донецкой области, когда вез помощь военным. После эвакуации своей семьи из Киева он вступил в добровольческий батальон "Госпитальеры".

Олег Магдич

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пассажиры массово сетуют на продажу билетов УЗ, ведь иногда приходится переплачивать почти в три раза.