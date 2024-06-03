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Трамп и тотальная ложь: четыре приема, которыми он собирает голоса на выборы - Юрий Богданов

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Юрий Богданов Юрий Богданов
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Республиканец является одним из главных претендентов на высокий пост
Республиканец является одним из главных претендентов на высокий пост. Фото afp.com

Публицист рассказал, почему американцы готовы голосовать за республиканца на выборах президента США

Под текстом о приговоре Трампу, как и под лонгридом о трампизме, люди удивлялись, что его избирателям в большинстве случаев плевать на его приговор. Как и на его лживость. Пора объяснить и о лживости, и об институте репутации в целом, и лично о Трампе.

Репутация Трампа как лжеца – это не история его исключительно политической карьеры.

1976 The New York Times в статье, посвященной стилям продажи Трампа, писали, что он способен "преувеличивать и врать в мелочах ради продаж". Его работу на рынке недвижимости подытожил заместитель мэра Нью-Йорка в 80-х Ален Таунсенд: "Я бы не поверил Дональду Трампу, даже если бы его язык был нотариально заверенным".

1989 Трамп выступал с заявлениями, что его капитал занижен и что у него практически нет долгов. К началу 1990 Трамп был должен 4 млрд долларов 70 банкам.

Лгал Трамп и о своих пожертвованиях благотворительным организациям, и о родителях. Отец Трампа долго скрывал свое происхождение из-за антигерманских настроений и заявлял, что происходит от шведов. Сам Трамп повторял это утверждение в книге "Искусство заключать соглашения". Затем Донни изменил мнение и заявлял, что его отец родился в Германии. Отец родился в Нью-Йорке.

Кроме того, Трамп утверждал, что его отец дал ему лишь 1 млн, которые Донни превратил в 10 млрд. Но на самом деле он получил минимум 413 млн в ценах 2018, в т. ч. 140 млн в виде не вернувшихся займов.

Это я выбрал наиболее показательные кейсы. На самом деле их сотни, зафиксированных и задокументированных. И это мы не касались медиа и личной жизни. Теперь давайте о политике.

В США президенты неоднократно врали своей нации по существенным и болезненным вопросам. Эйзенхауэр — о судьбе сбитого над СССР самолета-разведчика, Линдон Джонсон ложью оправдывал войну во Вьетнаме, Клинтон солгал под присягой для сохранения поста, Буш фальсифицировал данные, чтобы оправдать нападение на Ирак и т. д.

Но никто и никогда не лгал так масштабно как Трамп. 2016 FactCheck.org назвал Трампа "Королем лжецов", добавив, что за 12 лет существования сайт ни разу не зафиксировал значимого правдивого заявления Трампа и прощения за ложные. Во время кампании 2016 и за время президентства у Трампа зафиксировали почти 30 тысяч вводимых в заблуждение утверждений. По 20 раз в день.

Большинство избирателей обеих партий все понимают. Честным и заслуживающим доверия его считало рекордно низкое количество избирателей: 32% в 2016, 36% в 2020. Обаму перед вторым сроком стоящим доверия считало 60%.

Почему тогда Трамп собирает голоса? Он пользуется несколькими приемами, предпочитающими наглую ложь.

1. Bullshit – подход для убеждения в своей правоте: то есть вместо сокрытия правды он генерирует любые факты, данные, аргументы – искривленные, гиперболизированные, фальсифицированные – чтобы доказать свою правоту и подавить оппонента.

2. Прием "если ложь повествуется от имени группы, она помогает сплотить группу". Здесь на помощь приходит фрагментация недовольства и разжигания ненависти. Врешь о мигрантах от имени антимигрантов, от имени псевдо маскулинных мужчин о женщинах и ЛГБТ — молодец, о безработице от имени боящихся — и какая-то часть голосов твоя. Так, Трамп говорил, что реальный уровень безработицы то 24, то 42%, хотя на самом деле — не больше 5.

3. Ставка на экзальтированное лидерство. Паттерн поведения Трампа построен на социальном доминировании и "животности". Социальный психолог Дек Макадамс сравнил стиль поведения Трампа с поведением альфа-самцев шимпанзе, известных своей агрессией.

4. Использование разнообразных теорий от "заговоров старых элит" до экстравагантного бреда. Теории заговоров помогают эксплуатировать социальный пессимизм, толкающий к поиску виновных и поиску простых решений. Здесь до лжи лидера нет дела. И даже на приговор суда.

Нет, далеко не каждый политик может, как Трамп. Для этого нужны очень благоприятные обстоятельства. Но прецедент крайне опасен. А его непредсказуемость и лживость делает его слишком большим фактором риска.

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#США #Выборы #Дональд Трамп