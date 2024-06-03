Публицист рассказал, почему американцы готовы голосовать за республиканца на выборах президента США

Под текстом о приговоре Трампу, как и под лонгридом о трампизме, люди удивлялись, что его избирателям в большинстве случаев плевать на его приговор. Как и на его лживость. Пора объяснить и о лживости, и об институте репутации в целом, и лично о Трампе.

Репутация Трампа как лжеца – это не история его исключительно политической карьеры.

1976 The New York Times в статье, посвященной стилям продажи Трампа, писали, что он способен "преувеличивать и врать в мелочах ради продаж". Его работу на рынке недвижимости подытожил заместитель мэра Нью-Йорка в 80-х Ален Таунсенд: "Я бы не поверил Дональду Трампу, даже если бы его язык был нотариально заверенным".

1989 Трамп выступал с заявлениями, что его капитал занижен и что у него практически нет долгов. К началу 1990 Трамп был должен 4 млрд долларов 70 банкам.

Лгал Трамп и о своих пожертвованиях благотворительным организациям, и о родителях. Отец Трампа долго скрывал свое происхождение из-за антигерманских настроений и заявлял, что происходит от шведов. Сам Трамп повторял это утверждение в книге "Искусство заключать соглашения". Затем Донни изменил мнение и заявлял, что его отец родился в Германии. Отец родился в Нью-Йорке.

Кроме того, Трамп утверждал, что его отец дал ему лишь 1 млн, которые Донни превратил в 10 млрд. Но на самом деле он получил минимум 413 млн в ценах 2018, в т. ч. 140 млн в виде не вернувшихся займов.

Это я выбрал наиболее показательные кейсы. На самом деле их сотни, зафиксированных и задокументированных. И это мы не касались медиа и личной жизни. Теперь давайте о политике.

В США президенты неоднократно врали своей нации по существенным и болезненным вопросам. Эйзенхауэр — о судьбе сбитого над СССР самолета-разведчика, Линдон Джонсон ложью оправдывал войну во Вьетнаме, Клинтон солгал под присягой для сохранения поста, Буш фальсифицировал данные, чтобы оправдать нападение на Ирак и т. д.

Но никто и никогда не лгал так масштабно как Трамп. 2016 FactCheck.org назвал Трампа "Королем лжецов", добавив, что за 12 лет существования сайт ни разу не зафиксировал значимого правдивого заявления Трампа и прощения за ложные. Во время кампании 2016 и за время президентства у Трампа зафиксировали почти 30 тысяч вводимых в заблуждение утверждений. По 20 раз в день.

Большинство избирателей обеих партий все понимают. Честным и заслуживающим доверия его считало рекордно низкое количество избирателей: 32% в 2016, 36% в 2020. Обаму перед вторым сроком стоящим доверия считало 60%.

Почему тогда Трамп собирает голоса? Он пользуется несколькими приемами, предпочитающими наглую ложь.

1. Bullshit – подход для убеждения в своей правоте: то есть вместо сокрытия правды он генерирует любые факты, данные, аргументы – искривленные, гиперболизированные, фальсифицированные – чтобы доказать свою правоту и подавить оппонента.

2. Прием "если ложь повествуется от имени группы, она помогает сплотить группу". Здесь на помощь приходит фрагментация недовольства и разжигания ненависти. Врешь о мигрантах от имени антимигрантов, от имени псевдо маскулинных мужчин о женщинах и ЛГБТ — молодец, о безработице от имени боящихся — и какая-то часть голосов твоя. Так, Трамп говорил, что реальный уровень безработицы то 24, то 42%, хотя на самом деле — не больше 5.

3. Ставка на экзальтированное лидерство. Паттерн поведения Трампа построен на социальном доминировании и "животности". Социальный психолог Дек Макадамс сравнил стиль поведения Трампа с поведением альфа-самцев шимпанзе, известных своей агрессией.

4. Использование разнообразных теорий от "заговоров старых элит" до экстравагантного бреда. Теории заговоров помогают эксплуатировать социальный пессимизм, толкающий к поиску виновных и поиску простых решений. Здесь до лжи лидера нет дела. И даже на приговор суда.

Нет, далеко не каждый политик может, как Трамп. Для этого нужны очень благоприятные обстоятельства. Но прецедент крайне опасен. А его непредсказуемость и лживость делает его слишком большим фактором риска.