ТОП-10 фактів про Дональда Трампа: проблемний підліток, письменник, актор, ловелас та мільярдер

Трамп не був зразковим учнем і поставив синець під оком викладача

Дональд Трамп сьогодні святкує свій день народження. Він народився в сім'ї багатія, успадкувавши його бізнес-імперію, та зумів стати президентом самої могутньої країни світу. "Телеграф" знайшов 10 цікавих фактів з життя Трампа, яких ви могли не знати.

Факт 1. Мати — емігрантка з Шотландії

Дональд Трамп крайній зліва

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року у Квінсі, Нью-Йорк, він один із п’яти дітей Фреда Трампа, забудовника, та Мері Енн Маклеод Трамп, яка емігрувала до США із Шотландії. Родичі по батьківській лінії були родом із Німеччини.

У Шотландії у Трампа досі залишаються родичі. Двоє з них, як і раніше, проживають у батьківському будинку, який, щоправда, був перебудований з часів, коли там жила Мері Енн.

Факт 2. За погану поведінку відправили у військову школу

У дитинстві Трамп був неслухняною дитиною і постійно викидав різні коники. У початковій школі він вдарив вчителя, бо той, на його думку, "нічого не тямив у музиці".

Коли Дональду було 13, батько знайшов у його спальні розкладний ніж і вирішив відправив його на навчання до військової школи.

Факт 3. Перші успіхи в бізнесі

Трамп працював у бізнесі батька. Він підписав складну угоду про придбання покинутого готелю Commodore, який він відновив і відкрив як готель Grand Hyatt у 1980 році. Це був перший великий успіх Трампа, який зробив його магнатом нерухомості.

У 1983 році Дональд завершив будівництво хмарочоса TrumpTower, який зараз є невід'ємною частиною ландшафту Мангеттена. Але під час його будівництва Трамп зазнав великої критики, особливо за незаконне використання стовпів під час будівництва та знищення пам'ятників в стилі артдеко.

Факт 4. Перша дружина була Олімпійською чемпіонкою

Наприкінці сімдесятих одружився з Іванкою Зельнічковою, колишньою Олімпійською лижницею та моделлю. У пари народилося троє дітей, Іванка, Ерік і Дональд-молодший. Пара розлучилася в 1990 році.

Факт 5. Знявся у серіалі "Секс і місто"

До того, як Дональд Трамп став президентом США, він часто з’являвся на телебаченні. Здебільшого, він грав самого себе у таких фільмах та серіалах:

Серіал "Секс і місто". Саманта посміхається йому в барі.

Фільм "Сам удома 2". Трамп дає вказівки головному героєві фільму.

"Сам удома 2"

Ситком "Принц із Беверлі-Гіллз". Знявся разом з Віллом Смітом на початку його акторської кар’єри.

Трамп знявся у сіткомі з Віллом Смітом

Факт 6. Брав участь у реслінг-шоу

На початку 2000-х брав участь у телешоу найбільшої в Америці федерації професійного реслінгу World Wrestling Entertainment. Трамп став частиною шоу "Битва мільярдерів" із засновником Вінсом Макмехоном.

Головною умовою було те, що той, хто програє бій, буде поголений налисо.Трамп виграв.

Факт 7. Написав кілька книг

Трамп написав або став співавтором кількох книг про успіх, його перша книга "Мистецтво угоди" була опублікована в 1987 році. Серед інших: "Думай масштабно та утри всім носа", "Трамп: Як розбагатіти".

Книги Трампа

Факт 8. Неправильно називав Україну

Трамп неодноразово згадував про існування України, хоча некоректно називав її "the Ukraine". В англійській мові артикль the з назвами країн не вживається (винятки відповідно до CIA World Fact Book: the Bahamas, the Gambia). Форма the Ukraine була популярною впродовж десятиліть, але після здобуття Україною незалежності більшість англомовних новинних агенцій прийняли бажання України бути Ukraine, а не the Ukraine.

У 2017 році Трамп бовкнув "the Ukraine" на зустрічі з українським президентом, тоді це був Петро Порошенко.

Похибку Трампа швидко помітили американські ЗМІ

Факт 9. Найбагатший президент США

Трамп був найбагатшим президентом в історії США, випереджаючи Джона Кеннеді. Його капітал становив 10 млрд долларів.

Факт 10. Президент-рекордсмен

До Дональда Трампа жоден президент США не поставав у суді як обвинувачений. Трамп же має чотири кримінальні справи.

Він також став першим колишнім або чинним президентом, якого було засуджено за злочин. Мова про справу грошей для порноакторки, 31 травня 2024 року колегія присяжних Мангеттена визнала його винним у фальсифікації ділової документації.

Раніше "Телеграф" писав, що Секретна служба США, яка охороняє чинних і колишніх президентів, опрацьовує сценарій своїх дій, якщо Дональд Трамп опиниться за ґратами через неповагу до суду.