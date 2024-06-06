"Этого никогда бы не было": Трамп сделал заявление по Украине и заговорил о ядерной войне

Байдена всегда была неверной

Ситуация в Украине, удары Вооруженных сил Украины по России и разговоры о применении ядерного оружия ведут к приближению третьей мировой войны.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он заявил, что "мы (Америка – ред) ближе к третьей мировой войне.

"Посмотрите, что происходило последние несколько дней", — сказал он.

Кандидат на должность американского лидера отметил, что "Украина теперь говорит об ударах по России", а президент России Владимир Путин "говорит о ядерном оружии".

По его словам, глава США Джо Байден в ответ на эти события "не знает, что сказать".

"Но все эти вещи в конечном итоге приведут к третьей мировой войне. Я урегулирую ситуацию вокруг Украины и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было", — заверил политик.

Ранее Путин затруднился ответить на вопрос о возможных изменениях в политике США в отношении Украины, если к власти придет Трамп. Однако он отметил, что обвинения в его адрес бессмысленны и являются частью внутриполитической борьбы между республиканцами и демократами.

"Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны из-за силы оружия, особенно ядерного оружия. Есть шанс, что у нас будет третья мировая война из-за нашего лидера. Глава Китая Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, Путин – все они находятся на высоте в умственном отношении. И они имеют дело с кем-то, кто сейчас не на высоте и, если честно, никогда не был. Байден никогда не блистал. Если посмотреть на его внешнюю политику, она всегда была неверной. Я не хочу, чтобы наша страна вступила в ядерную войну", — заявил Трамп

Трамп о войне в Украине

Трамп сделал несколько громких заявлений по военной помощи Киеву. В частности, он говорил о прекращении предоставления помощи, если Европа не будет платить больше.

Отметим, что Трамп не раз критиковал союзников за низкие расходы на оборонный сектор. Он даже угрожал выйти из НАТО, но передумал.

Республиканец также предлагал заменить военную помощь Украине на кредит. Это заявление он сделал перед республиканскими праймеризами еще в середине февраля. Трамп призвал не давать деньги просто так, а дать взаймы. Таким образом, он хочет получить поддержку тех американцев, которые против безвозвратной помощи Украине.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024г. Демократов будет представлять действующий глава государства Джо Байден. Дональд Трамп баллотируется от Республиканской партии и сможет участвовать в выборах даже из тюрьмы.

Ранее "Телеграф" писал, что лидер Республиканской партии, экспрезидент США Дональд Трамп, недавно признанный виновным по делу в выплатах порноактрисе, удивил новым заявлением. Он пообещал, что если его изберут президентом, он рассекретит некоторые документы.