В 2025 году Европа планирует производить уже 2,5 млн снарядов в год, и останавливаться не собирается

Европейский Союз планирует к 2025 году по меньшей мере сравниться с Россией по количеству изготовленных артиллерийских боеприпасов. А в идеале даже превзойти российский режим в изготовлении снарядов для артиллерии.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью La Tribune. По его словам, в течение 2024 года страны ЕС планируют вывести мощности по изготовлению снарядов на отметку в 1,7 млн. единиц в год.

В 2025 году Европа планирует производить уже 2,5 млн снарядов в год и останавливаться не собирается. Это будет резко контрастировать с первой половиной 2023 года, когда производилось максимум полмиллиона снарядов.

"Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучше в этом, чем американцы, производившие только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность", — сказал комиссар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ЕС обещал передать Украине миллион артснарядов к началу весны, но позже выяснилось, что от обещанного количества будет поставлено лишь чуть более половины. Тогда некоторые страны, включая Чехию, предложили закупить снаряды за пределами ЕС. По состоянию на 28 мая стало известно, что инициатива чешского президента Петра Павла по закупке снарядов собрала уже 1,6 миллиарда евро.

Из-за большого спроса на боеприпасы в мире сложилась довольно странная ситуация: союзники Украины вынуждены покупать боеприпасы там, где это делают российские террористы. Более того, российский режим часто опережает западные страны в приобретении боеприпасов, поскольку малейшая задержка платежей может привести к тому, что снаряды пойдут россиянам, а не украинцам.