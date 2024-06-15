Наздогнати та перегнати: Євросоюз планує кратно збільшити виробництво снарядів

У 2025 році Європа планує виробляти вже 2,5 млн снарядів на рік, та зупинятися не збирається

Європейський Союз планує до 2025 щонайменше зрівнятися з Росією за кількістю виготовлених артилерійських боєприпасів. А в ідеалі – навіть перевершити російський режим у виготовленні снарядів для артилерії.

Про це заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю виданню La Tribune. За його словами, протягом 2024 року країни ЄС планують вивести потужності з виготовлення снарядів на позначку в 1,7 млн одиниць на рік.

У 2025 році Європа планує виробляти вже 2,5 млн снарядів на рік, та зупинятися не збирається. Це буде різко контрастувати з першою половиною 2023 року, коли вироблялося максимум півмільйона снарядів.

"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими в цьому, ніж американці, які виробляли тільки 300 тисяч. Але відтоді ми подвоїли цю потужність", — сказав комісар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЄС обіцяв передати Україні мільйон артснарядів на початок весни, але пізніше з’ясувалося, що від обіцяної кількості буде поставлено лише трохи більш ніж половина. Тоді деякі країни, включно з Чехією, запропонували закупити снаряди за межами ЄС. Станом на 28 травня стало відомо, що ініціатива чеського президента Петра Павла із закупівлі снарядів зібрала вже 1,6 мільярда євро.

Через великий попит на боєприпаси у світі склалася доволі дивна ситуація: союзники України змушені купувати боєприпаси там, де це роблять російські терористи. Щобільше, російський режим часто випереджає західні країни у придбанні боєприпасів, оскільки найменша затримка платежів може призвести до того, що снаряди підуть росіянам, а не українцям.