Поток российских шпионов в Евросоюз колоссально вырос: одна из стран уже бьет тревогу

Они не только распространяют русскую пропаганду.

Поток русских взрослых "студентов" в Словению массово увеличился. Власти страны предполагают, что они могут быть кремлевскими шпионами и выражают свою обеспокоенность по этому поводу.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным словенского правительства, в университеты страны еще два года назад увеличился поток российских студентов.

Он странным образом совпал с массовой высылкой из Европы дипломатических кремлевских сотрудников, заподозренных в шпионской деятельности. Поэтому РФ столкнулась с невозможностью использовать бывшие каналы отправки шпионов в Европу. Поэтому вполне возможно, что Кремль решил компенсировать недостаток своих шпионов в Словении посредством отправки в страну "студентов". И большинству из них по 40-50 лет.

В то же время правительство Словении в марте депортировало из страны по меньшей мере восемь студентов из РФ из-за распространения пророссийской пропаганды.

Агенты РФ задержаны

Источник рассказал изданию об одном из случаев разоблачения "студентов", являвшихся агентами Кремля. В конце 2022 года в городе Любляна задержали офицеров Службы внешней разведки РФ Артема и Анну Дульцевых, которые по легенде представлялись гражданами Аргентины.

Правоохранители обнаружили, что семейная пара легализовалась в стране еще задолго до вторжения РФ. В 2022 году они начали шпионить за деятельностью Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики, что и стало причиной их задержания.

Семье Дульцевых грозит до восьми лет лишения свободы, а в колонии они уже провели 18 месяцев. При этом WSJ указывает, что российских агентов могут обменять, этим вопросом был озабочен бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, сколько российских диверсантов задержали в Польше.