Сколько российских диверсантов задержали в Польше: Туск назвал цифру

Ситуация с российскими шпионами в Польше, Швеции и странах Балтии выглядит достаточно серьезной.

Государственная безопасность Польши задержала и арестовала девять человек, подозреваемых в непосредственном участии в диверсионной деятельности в пользу российского террористического режима. Они участвовали в актах саботажа и шпионажа на польской территории.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVN24. По словам Туска, ситуация с российскими шпионами в Польше, Швеции и странах Балтии выглядит достаточно серьезной.

"Пока у нас есть девять подозреваемых, арестованных и обвиняемых в непосредственном участии в актах саботажа в Польше в интересах российских служб… Я действительно доволен эффективностью наших служб на этот момент", – подтвердил он.

Туск добавил, что среди террористических актов, которые совершали задержанные – избиения, поджоги и попытки устроить поджоги. Причем скорее всего не только на территории Польши: Варшава в этом вопросе действует вместе с соседями и союзниками.

Напомним, что европейские СМИ в последнее время выпустили ряд публикаций, посвященных тому, что российская военная разведка существенно нарастила свою активность в странах Европы. Именно ГРУ, вероятно, стоит за серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всей Европе.

Российские агенты в Европе могут более активно готовить диверсии против критической инфраструктуры, в частности, недавно обнаружили сеть разведчиков из РФ в Западной Норвегии. Европейские спецслужбы уже сообщили о рисках правительствам своих стран.