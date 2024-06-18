Израиль грозится уничтожить "Хезболлу": согласован план наступления на Ливан

Военное командование Израиля настроено решительно, чтобы защитить свои территории

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ утвердила наступательный план на Ливан. Если начнется полномасштабная война, то шиитская группировка "Хезболла" будет полностью уничтожена.

Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛ, которое опубликовано в Telegram-канале. На северной границе сохраняется напряженность, со стороны Ливана регулярно происходят обстрелы, на которые израильские военные отвечают огнем.

План возможных наступательных действий утвердили командующий Северного военного округа Армии обороны Израиля генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления Генштаба ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк. Также они приняли решение продолжать повышать боеспособность войск, находящихся на боевых позициях.

"В ходе оценки ситуации они одобрили и дали оценку планам военных действий при наступлении в Ливане", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В добавок к этому министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что шиитская группировка "Хезболла", если начнется "тотальная война". Эскалация между Израилем и Ливаном достигла пика в последние недели. Только 12 июня "Хезболла" выпустила более 200 ракет по северу Израиля.

"Мы очень близки к моменту принятия решения по перемене правил игры в отношении "Хезболлы" и Ливана. В случае тотальной войны "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан понесет серьезный ущерб. Государство Израиль заплатит цену на фронте и внутренних фронтах, но с сильной и объединенной нацией и полным могуществом ЦАХАЛа мы восстановим безопасность для северян", — заявил Кац.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари прокомментировал ожесточенные обстрелы со стороны Ливана. Он заявил, что если атаки продолжатся, то Израиль будет вынужден начать наземную операцию, чтобы защитить свою страну и свой народ.

"Возрастающая агрессия "Хезболлы" подводит нас к грани более широкой эскалации, которая может иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона", — заявил Хагари.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что из-за обстрелов "Хезболлы" на севере Израиля масштабные пожары. Террористы намеренно обстреливают пожароопасные территории, чтобы вызвать пламя.