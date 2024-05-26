Впервые за долгое время Израиль атакован ракетами из Сектора Газа: подробности

Атака совершена из города Рафах на юге сектора

Израиль, в частности Тель-Авив, подвергся массированному ракетному обстрелу из Сектора Газа. Это произошло впервые за четыре месяца.

Об этом пишет израильский Telegram-канал NeWSnOw247. Отмечается, что всего было выпущено 12 ракет, но другие источники говорят о 8 ракетах.

В пабликах сообщают, что атака совершена из города Рафах на юге сектора. Кроме того, ХАМАС якобы взял на себя ответственность за обстрелы.

Times of Israel пишет, что по данным военных, восемь ракет были выпущены из района Рафах на юге сектора Газа в центре Израиля. ЦАХАЛ заявляет, что восемь ракет пересекли границу, и несколько из них были сбиты средствами ПВО.

"Ранее сообщалось, что было выпущено около 10 ракет. В результате нападения никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Отметим, что 24 мая Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Израиль прекратить вооруженное наступление на город Рафах в секторе Газа. При этом советник премьер-министра Израиля по вопросам национальной безопасности Цахи Ханегби считает, что данное решение позволяет стране продолжить защищаться и оставляет место для определенных военных действий. Об этом пишет Reuters.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 мая Израиль нанес удар по Рафаху. В результате происшествия погиб командир подразделения боевиков ХАМАСа.