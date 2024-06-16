"Я не антисемит, но…": Лукашенко обвинил белорусских евреев в коррупции, в Израиле ответили

Друг Путина сказал, что евреи "воруют и не думают о будущем"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко в антисемитизме. Причиной тому стали высказывания последнего о "евреях-коррупционерах".

Кац назвал заявления Лукашенко "неприемлемыми и возмутительными" и отметил, что его замечания "звучат как выразительный антисемитизм". Об этом пишет израильское агентство JNS.

На этот инцидент отреагировал также директор департамента Евразии израильского МИДа Юваль Фукс. Из-за высказываний Лукашенко он подал жалобу послу Беларуси в Израиле.

Речь идет об обвинениях самопровозглашенного президента РБ в адрес евреев. Он 14 июня проводил совещание с правительством, на котором обсуждал коррупцию.

В частности, говорили о коррупционном деле Игоря Брыло. Он был министром сельского хозяйства и продовольствия, а также личным помощником Лукашенко по Витебской области.

Самопровозглашенный президент сказал, что по этому делу проходят три десятка человек. И почему-то подчеркнул, что большинство из них — евреи. Именно эти его высказывания и вызвали реакцию официальных лиц Израиля.

"От три десятка человек перечислены. Вы извините меня, я не антисемит, но более половины евреев. Это что, у нас особое привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы и украинцы, россияне и поляки", ― сказал Лукашенко.

Отметим, что он не в первый раз негативно высказывается в адрес евреев. Ранее он обвинял их в том, что они якобы сделали из города Бобруйска "свинарник". Тогда это тоже не осталось без реакции Израиля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Саммите мира Лукашенко назвали "куклой Путина". По белорусскому политику жестко прошелся президент Польши Анджей Дуда.