Ізраїль погрожує знищити "Хезболлу": узгоджено план наступу на Ліван

Військове командування Ізраїлю налаштоване рішуче, щоб захистити свої території

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ затвердила наступальний план на Ліван. Якщо розпочнеться повномасштабна війна, то шиїтське угруповання "Хезболла" буде повністю знищене.

Про це сказано у заяві ЦАХАЛ, яка опублікована в Telegram-каналі. На північному кордоні зберігається напруженість, з боку Лівану регулярно відбуваються обстріли, куди ізраїльські військові відповідають вогнем.

План можливих наступальних дій затвердили командувач Північного військового округу Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Орі Гордін та голова Оперативного управління Генштабу ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк. Також вони ухвалили рішення продовжувати підвищувати боєздатність військ, які перебувають на бойових позиціях.

"Під час оцінки ситуації вони схвалили та дали оцінку планам військових дій при наступі в Лівані", — йдеться у заяві ЦАХАЛ.

На додаток до цього міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що шиїтське угруповання "Хезболла", якщо розпочнеться "тотальна війна". Ескалація між Ізраїлем та Ліваном досягла піку в останні тижні. Лише 12 червня "Хезболла" випустила понад 200 ракет на півночі Ізраїлю.

"Ми дуже близькі до моменту прийняття рішення щодо зміни правил гри щодо "Хезболли" та Лівану. У разі тотальної війни "Хезболла" буде знищена, а Ліван зазнає серйозних збитків. Держава Ізраїль заплатить ціну на фронті та внутрішніх фронтах, але з сильною і об’єднаною нацією та повною могутністю ЦАХАЛу ми відновимо безпеку для жителів півночі", — заявив Кац.

Представник ізраїльської армії Даніель Хагарі прокоментував запеклі обстріли з боку Лівану. Він заявив, що якщо атаки продовжаться, то Ізраїль буде змушений розпочати наземну операцію, щоб захистити свою країну та свій народ.

"Агресія "Хезболли", що зростає, підводить нас до межі ширшої ескалації, яка може мати руйнівні наслідки для Лівану і всього регіону", — заявив Хагарі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що через обстріл "Хезболли" на півночі Ізраїлю масштабні пожежі. Терористи навмисно обстрілюють пожежонебезпечні території, щоб спричинити полум’я.