Уся Корея в триколорах: Кім Чен Ин тепло зустрів Путіна в аеропорту (фото та відео)

Диктатори обіймалися та "ділилися потаємними думами"

Президент Росії Володимир Путін 18 червня прибув до Північної Кореї (КНДР) із дводенним "дружнім державним візитом". Глава держави Кім Чен Ин особисто зустрічав його в аеропорту, вранці в середу на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні пройшла урочиста церемонія зустрічі на честь візиту одного диктатора до іншого.

Як пишуть росЗМІ, Путін подякував Кім Чен Ину, що той особисто зустрів його в аеропорту Пхеньяну. Вони цитують ЗМІ КНДР, які написали, що "Пхеньянський аеропорт охопила атмосфера гарячого вітання"

"Кім Чен Ин, не стримуючи радості від того, що знову зустрівся з товаришем Путіним, міцно потис йому руку і тепло обійняв його. Путін висловив радість від візиту до Пхеньяну і глибоку подяку за те, що товариш Кім Чен Ин особисто виїхав в аеропорт, щоб тепло зустріти його. Вищі лідери, проїжджаючи чудовими вулицями Пхеньяна, де відкрився чудовий нічний пейзаж, ділилися потаємними думами та обмінялися думками для більш надійного розвитку відносин між двома країнами", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото видно, що обидва диктатори справді раді бачити один одного, вони посміхаються та обіймаються. Все навколо у російських прапорах та портретах Путіна, рівень помпезності зашкалює.

Окрім церемонії у диктаторів заплановано спілкування тет-а-тет, прогулянка резиденцією та чаювання. Після цього вони мають підписати документи, серед яких новий договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР.

Також глава Кремля покладе вінок до монумента "Звільнення", відвідає урочистий концерт та прийом, який Кім Чен Ин дасть на його честь. Крім того, вони відвідають храм Святої Живоначальної Трійці, який було збудовано за особистим наказом Кім Чен Ира, і Путін вилетить до Ханою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час спілкування Путіна з "холопами" в Якутську стався незапланований інцидент. Диктатор хотів бути ближчим до народу, але щось пішло не так.