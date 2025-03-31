Россияне всю ночь лупили по Харькову: что известно о массированной атаке (фото)

Повреждены многоквартирные дома, детский сад и культурно-спортивный комплекс

Взрывы в Харьковской области прозвучали шесть раз за ночь и утро 31 марта. Россияне атаковали город ударными беспилотниками "шахед".

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Телеграф собрал информацию, что известно.

Сначала он написал, что ночью, примерно в 02:22, россияне попали дроном по территории гражданского предприятия в Киевском районе города. Позже Терехов добавил, что в результате взрывной волны было повреждено остекление окон в многоквартирных домах, а также повреждено здание детского сада и культурно-спортивный комплекс. У двух людей была острая реакция на стресс, им была оказана медицинская помощь.

Около 04:49 россияне снова начали атаковать город дронами. По состоянию на 05:33 было известно, что за эту ночь в Харькове прогремели четыре взрыва. Все попадания были по Киевскому району.

"О предыдущих прилетах — на месте ударов значительный пожар, поврежденные остекления и фасад детского заведения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто", — проинформировал мэр города.

Однако враг продолжает атаку, в 05:48 и 05:55 был слышен пятый и шестой взрыв. Они по предварительным данным тоже ударили по Киевскому району города.

Воздушная тревога в Харьковской области и Харькове была объявлена ночью 31 марта через несколько минут после 2 часов. Воздушные силы предупредили об опасности ударных дронов врага.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вечером 29 марта и затем ночью российские военные запускали по Украине ударные беспилотники типа "шахед". В результате атаки в Харькове погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до 30, среди них пять детей.