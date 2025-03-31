Укр

Залужный или Арестович? Кто не имеет законного права баллотироваться в президенты, объяснили в ЦИК

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Алексей Арестович и Валерий Залужный (слева направо) Новость обновлена 31 марта 2025, 08:51
Алексей Арестович и Валерий Залужный (слева направо). Фото Коллаж "Телеграф"

Пребывание за границей имеет большее значение, чем казалось

Украинцы, долгое время находящиеся за границей, не могут баллотироваться на президентские выборы. Однако здесь есть нюанс, касающийся посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Как отметил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью "Украинской правде", уехавшие из Украины лица не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах.

"В соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, требуется факт постоянного проживания на территории Украины в течение последних 5 или 10 лет, в зависимости от вида выборов. И такое основание как выезд за границу на время военного положения не предусмотрено", — говорит Диденко.

Он отмечает, что в 2022 году ЦИК предлагала решить эту проблему и внести военное положение в закон как основание, которое не исчисляется в сроке непрерывного проживания. Но тогда возникло немало дискуссий, которые продолжаются до сих пор.

Диденко добавляет, что по закону есть ряд уважительных оснований для выезда, которые не считаются прерыванием проживания в Украине, в частности, лечения, обучения или командировки.

Отвечая на вопрос корреспондента, что условно Залужный может баллотироваться, а Арестович — нет, глава ЦИК сказал: "Давайте отойдем от фамилий". По его словам, человек, который за границей из-за командировки, имеет право выдвигать свою кандидатуру на пост президента. А вот лица, уехавшие без уважительных причин на длительное время, — нет.

Заметим, что Залужный как посол Украины часто находится за границей в командировках, а Арестович уехал из Украины еще в 2022 году и до сих пор не вернулся. Из этого следует, что у первого есть законные основания баллотироваться, а у второго — нет.

К тому же, по словам Диденко, посольство в другом государстве – это, фактически, территория Украины. Однако, несмотря на изменения в избирательном процессе в 2019 году, старый подход остался.

"Возможно, либерализация немного состоялась, но те категории, которые подпадали под исключение, они так и остались основные: командировки, обучение, лечение, отпуск, возможно. И опять же, там есть сроки: 180 дней в течение года и 90 дней разовый выезд. То есть если меньше этих сроков, то это считается проживанием в Украине", — подытожил глава.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого будут выбирать украинцы первым после войны: парламент или президента.

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#Выборы #ЦИК #Алексей Арестович #Валерий Залужный