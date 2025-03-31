Залужный или Арестович? Кто не имеет законного права баллотироваться в президенты, объяснили в ЦИК

Пребывание за границей имеет большее значение, чем казалось

Украинцы, долгое время находящиеся за границей, не могут баллотироваться на президентские выборы. Однако здесь есть нюанс, касающийся посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Как отметил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью "Украинской правде", уехавшие из Украины лица не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах.

"В соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, требуется факт постоянного проживания на территории Украины в течение последних 5 или 10 лет, в зависимости от вида выборов. И такое основание как выезд за границу на время военного положения не предусмотрено", — говорит Диденко.

Он отмечает, что в 2022 году ЦИК предлагала решить эту проблему и внести военное положение в закон как основание, которое не исчисляется в сроке непрерывного проживания. Но тогда возникло немало дискуссий, которые продолжаются до сих пор.

Диденко добавляет, что по закону есть ряд уважительных оснований для выезда, которые не считаются прерыванием проживания в Украине, в частности, лечения, обучения или командировки.

Отвечая на вопрос корреспондента, что условно Залужный может баллотироваться, а Арестович — нет, глава ЦИК сказал: "Давайте отойдем от фамилий". По его словам, человек, который за границей из-за командировки, имеет право выдвигать свою кандидатуру на пост президента. А вот лица, уехавшие без уважительных причин на длительное время, — нет.

Заметим, что Залужный как посол Украины часто находится за границей в командировках, а Арестович уехал из Украины еще в 2022 году и до сих пор не вернулся. Из этого следует, что у первого есть законные основания баллотироваться, а у второго — нет.

К тому же, по словам Диденко, посольство в другом государстве – это, фактически, территория Украины. Однако, несмотря на изменения в избирательном процессе в 2019 году, старый подход остался.

"Возможно, либерализация немного состоялась, но те категории, которые подпадали под исключение, они так и остались основные: командировки, обучение, лечение, отпуск, возможно. И опять же, там есть сроки: 180 дней в течение года и 90 дней разовый выезд. То есть если меньше этих сроков, то это считается проживанием в Украине", — подытожил глава.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого будут выбирать украинцы первым после войны: парламент или президента.